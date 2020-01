El guacamole del Lidl supera al de Mercadona: un 96% d'alvocat

Les grans cadenes de supermercats competeixen per veure qui ofereix el millor guacamole del mercat

Actualitzada 14/01/2020 a les 18:15

Una de les salses precuinades més saludables que ofereix el mercat és el guacamole. Les grans cadenes de supermercats ho saben, i són tan conscients de l'increment del consum d'aquest producte entre els seus clients que inclús s'ha establert una 'guerra' entre supermercats per veure qui ofereix el millor guacamole.Mercadona va ser la cadena pionera en la venda d'aquest producte. La recepta original conté alvocat, all, ceba, tomàquet, llimona i sal i, tot i que els productes preparats no s'allunyen massa d'aquesta recepta original, el guacamole envasat conté antioxidants i conservants.Ara, la marca blanca de Lidl Chef Select, ha posat al seu estoc un envàs amb salsa guacamole que conté un 96% d'alvocat, superant per poc el 95% del guacamole de Mercadona i Carrefour. No varia el gust, però sembla que Lidl aposta fort en aquesta guerra i no es vol quedar enrere.Lidl a més a més, aposta per una salsa guacamole amb un preu d'1,49 euros l'envàs de 200 grams, és a dir, 10 cèntims menys que el de la competència.Pel que fa al seu valor nutricional, el guacamole de Mercadona és el que conté més calories, més greixos i més hidrats de carboni. El de Lidl conté menys hidrats de carboni i sucres afegits que els de la competència, tot i que no informen del contingut de fibra del producte.