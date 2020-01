El TC anul·la la condemna de presó dels assaltants de Blanquerna i ordena al Suprem dictar una nova sentència

El ple considera que es van vulnerar els seus drets per haver-los aplicat l'agreujant de discriminació ideològica

Actualitzada 14/01/2020 a les 17:20

El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat la sentència del Tribunal Suprem que condemna a presó els ultres que van assaltar violentament la Llibreria Blanquerna l'11 de setembre del 2013, mentre tenia lloc l'acte institucional de la Diada a Madrid. El ple del TC ha estimat parcialment i per unanimitat el recurs d'empara dels assaltants i ordena al Suprem dictar una nova sentència. Segons els magistrats del TC, l'alt tribunal va vulnerar els drets dels assaltants per haver-los aplicat l'agreujant de discriminació ideològica. El Constitucional considera que «s'han vulnerat els drets a un procés amb totes les garanties i a la presumpció d'innocència» pel fet que es va aplicar a alguns dels assaltants «l'agreujant d'haver comès el delicte per discriminació ideològica» així com l'agreujant «del delicte de danys per recaure en béns d'ús públic».El TC anul·la la sentència de la Sala Penal del Suprem que els va condemnar a presó i ordena a l'alt tribunal dictar-ne una de nova que no vulneri el dret a un procés amb totes les garanties i a la presumpció d'innocència. Tanmateix, el TC inadmet les invocacions al dret a la llibertat ideològica i a la llibertat d'expressió realitzades per tres demandants.El Suprem va elevar les penes imposades inicialment per l'Audiència de Madrid als 14 ultres en aplicar-los l'agreujant per actuar per discriminació ideològica i els va imposar penes que oscil·laven entre els 3 anys i 11 mesos i els quatre anys i dos mesos de presó. Prèviament, el TC ja havia suspès cautelarment l'ingrés a presó.El TC ha fet pública aquest dimarts la decisió del ple però la sentència amb l'argumentació no es coneixerà fins d'aquí a uns dies.