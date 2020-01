Brussel·les obre una consulta amb empreses i sindicats sobre la creació d'un salari mínim europeu

La Comissió Europea pretén que els estats fixin el sou mínim en el 60% del sou mitjà de cada país

Actualitzada 14/01/2020 a les 16:56

La proposta catalana

Brussel·les ha donat el tret de sortida aquest dimarts a una consulta amb els interlocutors socials, empreses i sindicats sobre la creació d'un salari mínim europeu. La Comissió Europea pretén que els estats fixin el sou mínim en el 60% del sou mitjà de cada país, però admet que no hi haurà cap salari mínim «únic» a la Unió Europea perquè tenen mercats laborals diferents. Amb la consulta volen saber si aquests agents estan a favor d'un marc europeu sobre salaris, una de les promeses polítiques de la Comissió Von der Leyen.«Hem de continuar fent esforços per imposar uns estàndards molt alts en els mercats de treball per tal que tots els europeus puguin viure amb dignitat i fer realitat les seves ambicions», ha defensat el comissari d'Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit.La presidenta de la CE, Úrsula Von der Leyen, va prometre abans de rebre el vistiplau de l'Eurocambra per liderar l'executiu que aquest impulsaria un marc per regular a nivell europeu l'establiment d'un mínim salarial.El Govern va proposar a finals de desembre crear un salari mínim català de referència de 1.239,5 euros al mes en 14 pagues per garantir una vida digna a Catalunya. Una xifra que es basava precisament en aquest 60% de la mitjana salarial que planteja la Comissió Europea.El Govern no té competències per forçar l'increment del salari mínim i, per això, té previst pressionar els agents socials perquè l'apliquin via negociació col·lectiva i l'impulsarà en les seves polítiques salarials i de contractació pública.