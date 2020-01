S'enfonsa un parc sobre l'aparcament d'una urbanització de Santander

De moment, es desconeix si existeixen víctimes

Un parc infantil amb pista esportiva s'ha enfonsat a primera hora d'aquest matí sobre l'aparcament subterrani d'una urbanització d'edificis de Santander, a la qual pertany tot aquest espai, sense que es conegui si hi ha víctimes, segons han informat a Efe fonts de la Policia Local.El succés s'ha produït sobre les 6.30 hores a l'encreuament dels carrers Luciano Malumbres i Tomás y Valiente, en el barri de Nueva Montaña, a l'urbanització de cases que està enfront del centre comercial Bahía de Santander i al costat de l'autovia A-67, de sortida de Santander cap a la Meseta.Des que s'ha produït el succés els bombers de Santander, Policia Local, Protecció Civil, Guàrdia Civil i efectius d'emergències de tots els serveis es troben a la zona, on també ha acudit l'alcaldessa, Gema Igual, i uns altres integrants de la Corporació municipal.De moment, segons les mateixes fonts, es desconeix si existeixen víctimes, ja que el parc infantil i una petita pista esportiva, que estaven annexos, s'han enfonsat i el terreny ha caigut sobre l'aparcament subterrani que pertany a la urbanització de pisos que hi ha en aquesta zona de la ciutat.