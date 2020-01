Puigdemont diu que treballa per poder tornar i insta Espanya a «respectar i reconèixer» la seva immunitat

L'eurodiputat reclama a Sánchez que sigui «coherent» i demani als socialistes que rebutgin el suplicatori

Actualitzada 13/01/2020 a les 19:28

L'eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont ha assegurat aquest dilluns que lluita per poder tornar a trepitjar Catalunya i ha instat l'Estat espanyol a «respectar i reconèixer» la seva immunitat. «No és comprensible que tinguem immunitat a tota Europa excepte en un estat. Ara la immunitat comença als Pirineus», ha lamentat. Puigdemont ha afegit que el seu equip legal ja està treballant en els arguments jurídics per garantir la seva protecció contra la detenció, també a Espanya, tot i que ha refusat donar «detalls» dels seus plans. L'eurodiputat i expresident ha dit que ara cal veure si els que deien que no podria ser membre del Parlament Europeu també s'equivoquen quan diuen que Espanya pot «decidir unilateralment treure la immunitat» a un eurodiputat.«Jo no he descartat trepitjar sòl espanyol, he dit que és el que hauria de passar si la immunitat regeix per a tots els eurodiputats, en tots els territoris, sense excepció. Que jo sàpiga no hi ha una excepció espanyola a la immunitat», ha destacat. «Espanya és membre de la Unió Europea», ha recordat.Puigdemont també ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que sigui «coherent» amb el seu compromís d'investidura de «desjudicialitzar la política», i digui al PSOE que voti en contra del suplicatori del Suprem.«Seria bastant incomprensible», ha afirmat Puigdemont, que després de prometre desjudicialitzar el conflicte, Sánchez donés suport a «una conseqüència tan clara i evident de la judicialització com el suplicatori».«No crec que calgui entrar en altres tipus de mercadeig perquè no ho entendria ningú. Només demanem coherència entre el que es diu i el que es fa», ha reiterat.