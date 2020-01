Puigdemont i Comín debuten al Parlament Europeu en un ple sense Junqueras

Actualitzada 13/01/2020 a les 08:29

Primer cop a França

Salaris endarrerits

Els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín s'estrenen aquest dilluns com a membres del Parlament Europeu, en un ple on el president de la cambra, David Sassoli, anunciarà formalment que no s'espera la participació del líder d'ERC, Oriol Junqueras, inhabilitat pel Suprem. Es preveu que Puigdemont i Comín arribin a la seu de la cambra a Estrasburg cap a quarts de dues del migdia, on els acompanyarà una comitiva de representants de les institucions catalanes encapçalada pel president Quim Torra. També s'espera la presència a Estrasburg del vicepresident Pere Aragonès, el president del Parlament, Roger Torrent, o el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch.Omplim Estrasburg ha convocat per quarts d'una del migdia una manifestació a les portes de la cambra per reclamar els drets polítics dels líders independentistes catalans. A la manifestació, que es preveu més reduïda que la del mes de juliol, hi haurà la lectura d'un manifest i podrien participar-hi, també, els eurodiputats Comín, Puigdemont i la representant d'ERC a l'Eurocambra, Diana Riba.Puigdemont i Comín podran accedir com a membres de ple dret al ple arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va reconèixer la immunitat d'Oriol Junqueras i va rebutjar que es puguin imposar formalitats com el jurament de la Constitució per accedir a l'acta. El propi Junqueras, però, no hi podrà ser, perquè la presidència de Sassoli ha assumit com a pròpia la interpretació del Suprem i considera que, malgrat que era eurodiputat des del 2 de juliol, va perdre el mandat el 3 de gener, quan el va inhabilitar la JEC.El ple d'aquest dilluns –el primer de l'any i el primer amb Puigdemont i Comín en els seus escons- començarà a les 17 hores. Es preveu que Sassoli llegeixi un document per reconèixer que el 2 de juliol tant Puigdemont, com Junqueras i Comín van esdevenir eurodiputats. Això sí, en el cas del republicà, afirmarà que el seu mandat va acabar el 3 de gener –amb la inhabilitació de la JEC- i la demanarà a Espanya que digui qui serà el seu substitut. Els republicans, però, es resisteixen a fer córrer la llista i ja han anunciat la seva intenció de recórrer la decisió de Sassoli al Tribunal General de la Unió Europea (TGUE).L'afer català serà un dels elements més destacats d'aquest plenari, tot i que no forma part de l'agenda oficial. El president del Parlament, Roger Torrent, té previstes reunions amb almenys dos vicepresidents de la cambra, Heidi Hautaula (Verds/ALE) i Dimitrios Papadimoulis (GUE). A banda, es preveu que Diana Riba faci una roda de premsa, on també participaran Puigdemont i Comín i membres de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya.Així mateix, Puigdemont i Comín, ara ja amb les acreditacions de parlamentaris, poden optar per demanar la paraula al ple i participar en els diversos debats previstos, que s'allargaran fins dijous. També ho pot fer, com ja ha fet en sessions anteriors, l'eurodiputada Riba, que era la número dos de Junqueras a les europees.Amb la participació en el ple d'Estrasburg, Puigdemont i Comín trepitgen també França per primera vegada amb una euroordre en marxa. Tot i això, tots dos líders gaudeixen d'immunitat, i els seus equips confien que no tindran cap dificultat al país gal. També entrarà a França per primera vegada Meritxell Serret, actual delegada del Govern a Brussel·les, i que tot i no tenir una euroordre sí que té una ordre d'arrest a Espanya.El magistrat del Suprem Pablo Llarena, tot i que manté vigents les euroordres de Puigdemont i Comín, va reconèixer la setmana passada que tots dos eurodiputats tenen immunitat. Una protecció, però, que Llarena diu que no els garanteix el dret a no ser detinguts a Espanya.Amb la seva incorporació com a eurodiputats, Puigdemont i Comín cobraran retroactivament els seus salaris i dietes dels últims sis mesos, uns 70.000 euros per cadascun, segons van confirmar fonts de l'Eurocambra. Junqueras també hauria de rebre, com a mínim, els diners d'aquest període, encara que a partir del 3 de gener la cambra no el consideri membre.