Mor un home per trets de la Policia després d'acoltellar a dos agents a Vallecas

Els dos policies, hospitalitzats greus, van acudir a un habitatge arran d'una denúncia de violència masclista

Actualitzada 12/01/2020 a les 13:41

Un home de 51 anys ha mort la matinada d'aquest diumenge per trets d'un policia al qual havia acoltellat en el coll, igual que a un altre agent, en un habitatge del districte madrileny de Villa de Vallecas a la qual els agents havien acudit arran d'una denúncia per un cas de violència masclista.Segons han informat fonts de la prefectura Superior de Policia, el succés ha tingut lloc a les 2.25 h de la matinada quan una dona va telefonar al 091 per a alertar que la parell de la seva filla, que té antecedents policials per violència masclista i trencament de condemna, l'estava amenaçant amb cremar-la viva. Fins al número 12 del carrer Caranavajos es va traslladar una dotació del Grup d'Atenció al Ciutadà de la Brigada de Seguretat Ciutadana, acompanyada de la mare de la suposada víctima.Quan la dona va obrir la porta, un home es va abalançar contra un dels policies armat amb un ganivet i li va assestar una punyalada en el coll. L'agent va caure a terra mentre que l'home apunyalava en el tòrax a l'altre agent, moment en el qual el policia ferit en el coll va treure la seva arma i va disparar contra l'individu, que va morir.Els investigadors de la Policia Nacional, el cos que s'ha fet càrrec de la recerca del succés, consideren que l'home efectivament volia matar a la parella. El policia ferit en el coll va ser evacuat a l'Hospital 12 d'Octubre, mentre que el seu company va ser traslladat a l'hospital Clínic. Encara que van ingressar greus, tots dos es troben fora de perill i «evolucionen molt bé». Un d'ells ja ha rebut l'alta.El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo Piqueras, han parlat amb els agents ferits per a desitjar-los «una ràpida recuperació».