Els nous vicepresidents i ministres de Sánchez reben les carteres

Iglesias es compromet a treballar amb «camaraderia» i amb l'objectiu de «blindar i ampliar els drets socials»

Actualitzada 13/01/2020 a les 14:20

Els nous vicepresidents i ministres de Pedro Sánchez han rebut al llarg d'aquest dilluns les seves carteres de la mà dels seus predecessors després de prometre el càrrec davant del rei Felip VI. El vicepresident segon d'Afers Socials, Pablo Iglesias, l'ha rebut de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en un acte al Ministeri de Sanitat. Iglesias ha afirmat que el govern de coalició estarà guiat per la «camaraderia» i el «treball en equip» i ha fet seves les paraules de diumenge de Sánchez. «El govern tindrà moltes veus però només una paraula», ha assegurat. També ha demanat als moviments socials que no deixin de criticar-los i pressionar-los. «Treballaré perquè la pròxima dècada sigui la del constitucionalisme democràtic» i per «blindar i ampliar els drets socials», ha remarcat.Per la seva banda, Calvo ha augurat que faran un «tàndem important de treball» amb Iglesias. A l'acte, Iglesias ha estat acompanyat pel ministre de Sanitat, el català Salvador Illa, i el ministre de Consum, Alberto Garzón, que han rebut les seves carteres de l'exministra de Sanitat María Luisa Carcedo. El públic ha cridat 'Sí se puede' a l'inici de l'acte.Dirigents del PSC han estat presents entre els quals el líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, o la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.També han assistit a l'inici de l'acte altres ministres d'Unides Podem, com Yolanda Díaz o Irene Montero així com ministres del PSOE com Reyes Maroto i Pedro Duque. Entre el públic, diputats d'Unides Podem i els comuns -com Jaume Asens i Gerardo Pisarello-.Illa s'ha compromès a treballar «de forma lleial, responsable i coordinada amb totes les comunitats autònomes» i ha dit que el diàleg serà una «exigència» encara més gran pel fet de parlar del dret a la salut. També ha mostrat agraïment al PSC i ha tingut paraules de record per familiars d'Ernest Lluch.