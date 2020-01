El Suprem envia a Sassoli la petició de suspensió de la immunitat de Puigdemont i Comín

Actualitzada 13/01/2020 a les 15:07

El president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha enviat aquest dilluns al del Parlament europeu, David Sassoli, la sol·licitud de suplicatori a l'Eurocambra que reclama la suspensió de la immunitat de Carles Puigdemont i Toni Comín. El Suprem ho ha fet públic poca estona després que tots dos hagin entrat a la seu d'Estrasburg del Parlament europeu ja com a eurodiputats. La setmana passada, el jutge instructor Pablo Llarena va demanar el suplicatori, tot i que l'escrit enviat al parlament europeu està signat pel president de la sala segona del Suprem, Manuel Marchena. Justament, entre la documentació que s'adjunta, hi ha la sentència del judici de l'1-O que va presidir el mateix Marchena, i les euroordres.A més de la sentència del passat 14 d'octubre, el Suprem també ha fet arribar al Parlament europeu altres escrits judicials, com ara la interlocutòria de processament o les euroordres i ordres espanyoles de detenció emeses posteriorment contra Puigdemont i Comín.Llarena va demanar el suplicatori divendres passat. El jutge instructor els va reconèixer com a eurodiputats amb immunitat, fet que els ha permès aquest dilluns desplaçar-se fins a Estrasburg per participar en el plenari de l'Eurocambra sense que puguin ser detinguts. El magistrat demana la retirada de la immunitat al Parlament europeu perquè els fets imputats «se centren en la seva actuació en anys molt anteriors en el temps a l'adquisició de la seva condició d'eurodiputats».El jutge instructor també va decidir mantenir les euroordres contra ells, així com l'ordre de detenció a l'Estat espanyol. De fet, va determinar que poden ser arrestats en territori espanyol, ja que la immunitat no s'aplica a l'Estat perquè són processats i on es requereix suplicatori per poder-los arrestar a Espanya.A més, el magistrat del Suprem va demanar a la justícia belga que deixi sense efecte els terminis per resoldre sobre les euroordres fins que el Parlament europeu decideixi sobre els suplicatoris. A primers d'any, Bèlgica ja va suspendres les euroordres contra Puigdemont i Comín. Text