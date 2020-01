Lesmes ha enviat el document per demanar l'aixecament de la immunitat aquest mateix dilluns

Actualitzada 13/01/2020 a les 16:50

El Parlament Europeu ja ha rebut la petició de suplicatori del Tribunal Suprem per suspendre la immunitat dels eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín, segons han confirmat fonts de la cambra. El president del Suprem, Carlos Lesmes, ha enviat aquest dilluns el document a Estrasburg, i ho ha fet públic poca estona després que tots dos hagin entrat a la seu d'Estrasburg de la cambra. Entre la documentació que s'ha enviat a l'Eurocambra hi ha la sentència del judici de l'1-O. Fonts de l'Eurocambra han apuntat que no creuen que siguin «a temps» d'anunciar el suplicatori durant aquest ple. Si no ho fan, s'hauria de fer en la propera sessió plenària, a finals de gener.