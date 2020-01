'Dolor y gloria', nominada a millor film internacional als Oscars, i Antonio Banderas optarà a l'estatueta a millor actor

La cinta 'Klaus' de Sergio Pablos competirà a la categoria de millor film d'animació

Actualitzada 13/01/2020 a les 15:16

L'última cinta de Pedro Almodóvar, 'Dolor y gloria', optarà a l'estatueta a millor pel·lícula internacional en la propera edició dels Oscars, que tindran lloc el 9 de febrer. L'actor protagonista del film, Antonio Banderas, també optarà al guardó com a millor actor, segons ha confirmat l'Acadèmia de Hollywood. Banderas, que ja es va endur el premi a millor actor europeu, competirà a la cursa amb Leonardo Di Caprio pel seu paper a 'Érase una vez...Hollywood', Adam Driver per 'Historia de un matrimonio', Joaquin Fenix per 'Joker' i Jonathan Pryce per 'Los dos papas'. La pel·lícula d'animació 'Klaus', dirigida pel debutant a la direcció Sergio Pablos, serà candidata a l'Oscar en la categoria de millor film d'animació, amb la veu de l'actor català Quim Gutiérrez, juntament amb Belén Cuesta i Luis Tosar.La cinta 'Dolor y gloria' és una de les candidates que opta a més nominacions –un total de 16- als Premis Goya que es lliuraran el dissabte 25 de gener. Entre les categories, destaca la de millor pel·lícula, millor direcció, millor guió original, millor actor per Antonio Banderas, millor actriu per Penélope Cruz, i millor actriu i actor de repartiment.