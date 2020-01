Troben morta a Alexis Eddy, estrella de MTV, als 23 anys

Eddy va saltar a la fama el 2017 després de participar al reality 'Are You The One'

Actualitzada 12/01/2020 a les 12:42

Alexis Eddy, coneguda per participar al reality de la MTV 'Are You The One', ha estat trobada morta a West Virginia, on hi residia, segons ha infromat la web TMZ.Va ser dijous passat al matí quan la policia va rebre una trucada d'un familiar de la Eddy advertint que la jove estava en parada cardiorespiratòria. Malgrat això, l'informe de toxicologia aportarà més dades sobre la causa de la seva mort, encara sense determinar.Eddy es va fer famosa després de concursar el 2017 al programa 'Are You The One', on els participants intentaven trobar parella a una illa. El seu fort caràcter i la seva història personal -assegurà que un cosí seu era un assassí convicte- van provocar un gran revol al programa.La jove va parlar a les seves xarxes sobre la seva lluita contra les drogues i l'alcohol, tot i que a finals de setembre assegurà que tant ella com el seu pare estaven nets.