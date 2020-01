Sony afirma que el logo de PlayStation 5 busca donar «un sentit de consistència»

Està previst que la nova consola de Sony estigui a la venda a finals de 2020

Actualitzada 12/01/2020 a les 12:31

El president i CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha explicat que el logotip de PlayStation 5, revelat en el marc de CES 2020 i que segueix el disseny de la seua predecessora, busca donar «un sentit de consistència».«És important donar sentit de consistència als productes dins de la marca PlayStation. És indispensable perquè tots aquells que vegin el logo que pensin immediatament i positivament: 'Això és PlayStation'», ha indicat Ryan en una entrevista per a Business Insider Japón.La companyia va revelar a Las Vegas, en el marc de CES 2020, el nou logotip, que manté un disseny molt familiar al de PlayStation 4: fons negre, el logo de PS i el nom de la consola amb la tipografia en blanc, en aquesta ocasió, amb el número 5. Ryan també ha assenyalat que Sony té l’obligació de mantenir «contents, interessats i enganxats» els més de 100 milions d’usuaris de PlayStation 4 a tot el món.«Durant la migració de PlayStaton 4 a PlayStation 5 hi continuarà havent una gran quantitat d’usuaris de PlayStation 4. Això és molt important i tenim una obligació amb aquests usuaris», ha detallat en l’entrevista.Pel que fa a les característiques de la videoconsola de pròxima generació, Ryan ha assegurant que hi ha «elements únics» de PlayStation 5 que la diferencien de videoconsoles anteriors. «Les diferències més importants encara s’han d’anunciar», ha afegit.