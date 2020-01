Sánchez presenta el seu nou executiu: «Aquesta serà i ha de ser la legislatura del diàleg»

El flamant president espanyol s'ha mostrat «il·lusionat» amb la formació del nou executiu i ha destapat que no ha rebut negatives a encapçalar els ministeris. Sánchez també ha assegurat que no hi ha «cap problema» amb Pablo Iglesias després que la seva vicepresidència de Drets Socials i Agenda 2030 quedés rebaixada amb l'ampliació fins a quatre vicepresidències. Sobre les converses amb el líder de Podem, el secretari general del PSOE ha comentat que no han negociat l'estructura global del govern «sinó només noms». En paral·lel, Pedro Sánchez ha avisat que la política territorial «no és només Catalunya» i ha precisat que la crisi catalana –i la distensió amb l'independentisme- serà tasca d'ell mateix, la vicepresidenta Calvo, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i la ministra de Política Territorial, la canària Carolina Darias.Finalment, el president espanyol ha revelat que en la conversa telefònica amb Torra –el passat dijous 9 de gener- van estar d'acord en què vindran «dies intensos» i es van emplaçar a quadrar agendes per trobar-se aviat, encara sense decidir si a Barcelona o a Madrid.Pedro Sánchez ha destacat la «pluralitat» del govern de coalició, el primer de la democràcia espanyola, i ha garantit que es tractarà d'un executiu que «parlarà amb diverses veus, però sempre amb una mateixa paraula». Amb aquesta afirmació el líder del PSOE ha volgut tallar de soca-rel les suspicàcies d'un executiu amb presència de fins a quatre dirigents d'Unides Podem. Sobre els objectius de la legislatura, Pedro Sánchez ha recordat el seu discurs d'investidura i ha fixat cinc eixos com són el creixement econòmic, l'entesa territorial, la justícia social, la transformació digital i la igualtat de la dona. «Espanya no tornarà mai més a ser un país de dones sense veu», ha sentenciat el president espanyol. «En definitiva, serà un govern actiu, executiu i resolutiu», ha conclòs Sánchez.Demà dilluns els 18 ministres i els 4 vicepresidents prendran possessió del càrrec davant del rei Felip VI –a partir de les 10.00 hores al Palau de la Zarzuela- i dimarts ja se celebrarà el primer Consell de Ministres.