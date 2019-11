Tsunami Democràtic dona per assolides les tres jornades de protesta que havia convocat

Ha anunciat que a partir d'aquest moment, la seva xarxa internacional prepararà noves mobilitzacions

Tsunami Democràtic ha donat per assolides aquest dimecres a les 8 hores les tres jornades de protesta que havia convocat entre l'11 i el 13 de novembre, i ha anunciat que a partir d'aquest moment, la seva xarxa internacional prepararà noves mobilitzacions. Al seu parer, l'acció a la frontera ha estat «completament reeixida», perquè «s'ha aconseguit aïllar l'Estat d'Europa» amb les dues vies principals d'accés a la frontera bloquejades i el pas fronterer a Euskadi saturat. El moviment ha celebrat el ressò internacional de l'acció, que ha servit «per fer visible que la demanda democràtica de la ciutadania de Catalunya no és un problema intern de l'Estat». També ha advertit que no hi haurà «estabilitat» fins que el govern espanyol escolti els catalans.En un comunicat, el Tsunami ha remarcat que per primer cop ha calgut que la policia francesa intervingués en un afer que «l'estat espanyol voldria que fos una qüestió interna d'ordre públic». «S'ha interpel·lat la població europea i se n'han fet ressò els mitjans de referència a Europa», ha continuat el Tsunami, que ha considerat que l'acció ha «desbordat» els controls i les previsions de les policies, «incapaces d'incidir» fins passades 24 hores.També ha destacat que s'ha mantingut la disciplina «no violenta» malgrat la «violència» exercida per les autoritats policials, i l'acció s'ha anat «modulant i alternant els seus objectius tàctics, esquivant les previsions policials i evitant la confrontació.Malgrat la «violència» i les «amenaces» de l'Estat, ha continuat, el Tsunami ha reclamat «diàleg i negociació» a l'Estat, «que no podrà tenir estabilitat fins que no estigui disposat a fer el que és exigible a un govern democràtic». «Cal que escolti la demanda de la ciutadania i que en lloc de reprimir-la dialogui amb els representants polítics democràtics», ha conclòs.D'altra banda, ha informat que la crida que ha fet per recollir donatius per si cal donar assistència a persones detingudes ha quedat «desbordada».