Centenars de persones passen la nit mantenint el tall de l'AP-7 a Sant Gregori

El SEM ha atés a 8 persones a la Jonquera i Girona

Actualitzada 13/11/2019 a les 08:23

El SEM atén 8 persones

Centenars de persones han passat la nit mantenint el tall de l'AP-7 a Sant Gregori. Molts conductors, de cotxes i camions, han quedat atrapats i han hagut de dormir al seu vehicle. Els manifestants, convocats pel Tsunami Democràtic, han fet fogueres per escalfar-se i han muntat una desena de barricades amb troncs, molts arbres serrats dels laterals, pneumàtics, tanques i pedres. Hi ha dos punts de tall: en sentit nord està a l'altura del pont del carrer Major de Salt, i en sentit sud està al pont de la carretera que va cap a Bescanó. Amb cera d'espelmes també han fet un llaç a l'asfalt. Trànsit fa desviaments per la sortida 6 en sentit Barcelona i per la 8 en sentit França.També hi ha cues de 5 quilòmetres a l'A-2 a Fornells de la Selva en sentit nord i aturades importants de més de 10 quilòmetres a l'N-II entre Fornells i Girona en els dos sentits.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès vuit persones a la Jonquera i a l'AP-7 a Girona en les últimes 24 hores durant els talls convocats pel Tsunami Democràtic. No hi ha cap persona en estat greu. De les vuit assistències, hi ha hagut cinc trasllats a centres mèdics, dos a la Jonquera i tres a Girona.