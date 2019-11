Sánchez i Iglesias es reuneixen al Congrés per tancar un acord per a un govern de coalició

Compareixeran plegats per anunciar l'acord

Actualitzada 12/11/2019 a les 13:43

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el de Podem, Pablo Iglesias, es reuneixen aquest dimarts a les 13.45h al Congrés dels Diputats per tancar un acord per a un govern de coalició. La reunió es produeix només 48 hores després del recompte electoral que va deixar el PSOE amb 120 escons i sense tenir garantir un govern fruit d'aquest acord amb Podem. Les dues formacions sumen 155 escons i hauran d'aconseguir el vot de formacions com el PNB, Més País, CC i PRC, a més d'una abstenció d'ERC o de Ciutadans, per superar el llindar de la investidura. Després de la reunió s'espera que els dos compareguin per anunciar l'acord que han negociat en les últimes hores i sense focus els líders dels dos partits.