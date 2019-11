Netflix deixarà de funcionar en aquests televisors a partir de l'1 de desembre

La companyia ha fet l'anunci a través de la seva pàgina de suport

Actualitzada 11/11/2019 a les 16:38

Marques i models

Alternatives

A partir del pròxim 1 de desembre, alguns models de Smart TV deixaran de ser compatibles amb Netflix. Així ho ha anunciat aquesta setmana la plataforma en un comunicat a través de la seva pàgina de suport.Entre els dispositius afectats per aquesta mesura de Netflix es troben alguns models antics de Smart TV de les marques Samsung, Roku, Sony, Toshiba o LG.D'aquesta manera, Netflix mostrarà en aquells televisors que ja no seran compatibles a partir d'aquesta data el següent missatge: «A causa de limitacions tècniques, Netflix ja no estarà disponible en aquest dispositiu després de l'1 de desembre de 2019. Visita netflix.com/compatibledevices per a veure una llista dels dispositius compatibles».Tal com expliquen des de la plataforma, aquest missatge «apareixerà en múltiples ocasions abans de la data indicada com a recordatori».Encara que no existeix un llistat oficial amb els models que deixaran de rebre suport de Netflix, algunes marques han donat a conèixer quins televisors ja no comptaran amb aquesta plataforma a partir de l'1 de desembre.En el cas de Samsung, la companyia sud-coreana ha explicat en el seu web que aquest canvi «afectarà models de 2010 i 2011 venuts als EUA i el Canadà», per la qual cosa els Samsung Smart TV d'Espanya es troben, ara com ara, al marge.Roku, per la seva part, ha informat també que els seus reproductors multimèdia Roku 2000C, Roku 2050X, Roku 2100X, Roku HD Player, Roku SD Player, Roku XD Player i Roku XR Player tampoc comptaran amb Netflix a partir d'aquesta data.De la mateixa manera, els dispositius LG anteriors a 2012 mancaran d'aquest suport, si bé tots els de dates posteriors podran continuar gaudint d'aquest servei de streaming. La web d'LG disposa d'un apartat en el qual es pot comprovar quins dels seus models són compatibles amb Netflix.Respecte als televisors de Toshiba, encara que no hi ha un comunicat oficial, pàgines especialitzades com Computer Avui asseguren que els models que ja no disposaran de Netflix són els següents: BDK21KU, BDX2150KU, BDX2200KU, BDX2250KU, BDX2500KU, BDX2700KU, BDX3000KU, BDX4150KU, BDX4200KU i BDX5200KU.Finalment, Sony ha publicat en el seu web una relació de models afectats per aquest anunci de Netflix: es tracta d'alguns televisors de 2009, 2010 i 2011, reproductors Blu-ray i altres dispositius d'àudio o vídeo.En cas de dubte, Netflix disposa d'un apartat en la seva pàgina web on es poden comprovar quines marques i models de Smart TV sí que són compatibles.Per a poder continuar veient Netflix no serà necessari canviar de televisor, ja que existeixen múltiples alternatives: a través d'una consola de videojocs —si comptes amb una PlayStation 3, PlayStation 4 o Xbox One—, amb un dispositiu com Chromecast o AppleTV o bé mitjançant un descodificador de Movistar.