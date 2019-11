La policia francesa carrega contra els manifestants que tallen la frontera amb França

Els agents avancen donant cops de porra als concentrats que es posen al davant i alguns han rebut impactes al cap

Actualitzada 12/11/2019 a les 08:55

La policia francesa carrega contra els manifestants a la Catalunya del Nord per portar-los cap al punt fronterer. Els agents avancen donant cops de porra als concentrats que es posen al davant, i alguns han rebut impactes al cap. Cap a les 8 del matí, desenes d'antiavalots han arribat a aquest punt de tall i s'han posat en formació, disposats a actuar. Els manifestants s'han assegut a terra. Els agents han començat a desallotjar-los un a un, enviant-los cap a la frontera, però després han utilitzat el gas pebre i han acabat carregant. Hi ha moltes barricades i fogueres a l'autopista que dificulten l'actuació policial. El Tsunami Democràtic fa una crida perquè la ciutadania s'apropi a la frontera i mantingui el tall.Els concentrats criden consignes com «Som gent de pau». Els antiavalots també desallotgen les persones que estan al carril dret, amb els cotxes i els camions, i dues grues estan preparades per retirar els vehicles.