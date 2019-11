L'OCU alerta de les toxines que contaminen el 77% del pebre vermell i el 46% de la nou moscada

Demanen a les autoritats europees que reforcin les mesures per a prevenir la contaminació en aliments

Les micotoxines són les protagonistes d'una de cada cinc alertes alimentàries a la Unió Europea i és molt habitual trobar-les en determinades espècies. Aquestes toxines, produïdes per fongs, contaminen el 77% de les mostres de pebre roig i el 46% de nou moscada, segons l'últim informe de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).Segons indiquen en l'informe, aquestes quantitats no han per de ser preocupants, no obstant això «contribueixen a una ingesta global i acumulativa que amenaça la nostra salut». A més, l'organització adverteix també que poden causar càncer, a més de tenir efectes immunodepressors, afectar l'ADN i danyar el fetge i els ronyons.El sistema d'alertes en seguretat alimentària de la Unió Europea (RASFF), publica cada any dades de les alertes registrades, i aquest any hi ha un 28% més d'alertes noves respecte a l'anterior. Entre elles, destaca la Salmonel·la, Listeria mocytogenes i aquelles que alberguen perills químics com les denominades Micotoxines, presents en fruita seca i llavors procedents de països tercers, així com en determinades espècies.L'OCU ha volgut rastrejar la presència en aquests productes, trobant que hi ha dos tipus de micotoxines especialment perilloses: l'aflatoxina B1 i la ocratoxina A, present en un 71% de productes, sobretot en aquells que porten derivats del pebre roig i nou moscada. Aquestes dades, els han pogut obtenir després d'analitzar 26 mostres de nou moscada i 100 de pebre roig recollides a Espanya, Bèlgica i Portugal. No són nivells alarmants, però el problema resideix en què, si s'acumulen en el nostre organisme juntament amb les toxines que puguin tenir altres aliments és el que ells denominen «efecte suma».Segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO),el 25% dels cultius estan contaminats per micotoxines, sobretot a les regions amb climes càlids i humits. A més, les espècies no són els únics aliments, segons ha volgut destacar l'OCU, és possible trobar aflatoxines en el blat de moro, cacauets, arròs, cacau, olis vegetals i altres aliments. La ocratoxina A, per part seva, pot trobar-se també en llegums, cervesa, vi, cafè, etc.L'Organització de Consumidors i Usuaris ha alertat també de la necessitat de donar-li importància a la problemàtica després de la publicació de la seva anàlisi, i demanen a les autoritats europees que reforcin les mesures per a prevenir la contaminació per micotoxines en aliments i que augmentin els controls perquè els productors i comercialitzadors d'aliments duguin a terme bones pràctiques de seguretat alimentària. D'altra banda, insisteixen en «la necessitat de seguir una dieta variada i equilibrada» per a evitar riscos lligats a l'anomenat «efecte suma», és a dir, consumir certs aliments «sospitosos» de manera moderada, més que eliminar-los rotundament.