L'advocat del TJUE defensa que s'ha de considerar Oriol Junqueras eurodiputat

Szpunar assegura que la seva opinió no és vinculant i que és el ple que ha de decidir si manté la immunitat

Actualitzada 12/11/2019 a les 11:30

L'Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el polonès Maciej Szpunar, ha conclòs que el mandat d'eurodiputat surt «només del vot dels electors». Szpunar ha publicat aquest dimarts la seva opinió no vinculant sobre el cas de la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, i assegura la condició de membre de l'Eurocambra no pot quedar «supeditada» a cap tràmit, com el jurament de la Constitució, i que és l'Eurocambra qui ha de decidir si manté o aixeca la immunitat d'un eurodiputat. A més, també avisa que un estat membre està «obligat» a abstenir-se «d'adoptar qualsevol mesura que pugui obstaculitzar els tràmits del membre del Parlament necessaris per assumir efectivament les seves funcions».En primer lloc, l'advocat general determina que el jurament de la Constitució «no constitueix una etapa» del procés d'elecció a l'Eurocambra i que, per tant, els eurodiputats definitius són aquells que consten a la «proclamació oficial dels resultats» de les eleccions europees.«La condició de membre del Parlament s'adquireix únicament per aquesta proclamació», afirma, rebutjant un dels arguments que exposa la mateixa cambra i l'Estat espanyol per descartar Junqueras, però també Carles Puigdemont i Toni Comín, com a eurodiputats.A la llista del BOE amb els resultats electorals s'incloïa Junqueras, però també els eurodiputats electes de Junts Carles Puigdemont i Toni Comín. Tanmateix, la JEC els va excloure del llistat definitiu enviat a l'Eurocambra perquè no havien fet els tràmits exigits a la legislació espanyola.Per a Spunzar «un cop electes» els eurodiputats tenen un mandat regulat pel dret europeu i Espanya «no pot revocar o limitar sense una habilitació expressa» de les institucions europees.Spunzar remarca que aquells eurodiputats proclamats electes per l'Estat ja adquireixen la condició de membres del Parlament Europeu amb els privilegis que tinguin «independentment de qualsevol formalitat» posterior.«L'adquisició del mandat parlamentari únicament pot resultar del vot dels electors i no pot estar supeditada a l'ulterior compliment de cap formalitat», afirma Szpunar.En les seves conclusions, l'advocat general diu que si bé el Parlament Europeu, la Comissió i el Suprem semblen coincidir en què cal jurar la constitució, l'advocat general «no comparteix aquest raonament».De fet, l'advocat general diu que la llista oficial d'eurodiputats és la que es fa amb la «proclamació oficial dels resultats» del BOE –i, per tant, no amb la llista que l'Estat envia a Brussel·les. «Els votants escullen diputats, no 'aspirants a diputats'. La seva decisió, expressada en el vot, no està subjecta a cap validació o confirmació», constata.El lletrat recorda que la llei electoral europea «no permet a un estat membre suspendre per cap raó el mandat d'un membre del Parlament Europeu ni les seves prerrogatives». I és que, segons diu, obligar a jurar la Constitució li sembla «contrari a la mateixa idea del sufragi universal directe i el mandat representatiu».«Una persona que ha sigut oficialment proclamada electa al Parlament Europeu per l'autoritat competent de l'estat membre en el qual es va fer l'elecció adquireix, únicament per aquest fet i des d'aquell moment, la condició de membre del Parlament, independentment de qualsevol formalitat posterior que estigui obligat a complir», destaca l'advocat general.Spunzar conclou que un eurodiputat que no ha complert els tràmits, com Junqueras, estaria «emparat» per la immunitat. I llavors analitza quan es comença a aplicar. Primer, estipula que des de l'inici del període de sessions del nou Parlament Europeu. És a dir, el 2 de juliol d'enguany.Ara bé, Spunzar no veu «cap raó que pugui impedir» l'aplicació de la immunitat «també abans» de la primera sessió de l'Eurocambra per desplaçar-se a Estrasburg. A més, es nega a fer una «interpretació reduccionista» de l'abast de la immunitat i creu que «l'important» és que l'eurodiputat pugui fer «amb total llibertat» els tràmits necessaris per assumir efectivament les seves funcions» i traslladar-se a la seu de l'Eurocambra.«La funció de la immunitat sí que requereix que no se'ls impedeixi (als eurodiputats) assumir les seves funcions en el moment de l'obertura del període de sessions», subratlla.Així doncs, creu que Espanya està obligada a no adoptar «qualsevol mesura que pugui obstaculitzar els tràmits» per ocupar l'escó. «Aquesta obligació només s'aplica a les mesures a les quals pertoca la immunitat parlamentària en virtut del Dret nacional», puntualitza.En la seva decisió, l'advocat general destaca la «importància constitucional» del cas de Junqueras perquè afecta els àmbits d'aplicació del dret de la Unió Europea i de la llei dels estats membres pel que fa al procés d'adquisició de la condició de membre del Parlament Europeu.En concret, el polonès diu que si bé el procediment electoral pel qual s'escullen els eurodiputats depèn de cada estat membre –és a dir, quin dia es fan les eleccions, amb quin horari o el tipus de circumscripcions- l'estatut dels diputats al Parlament Europeu «només pot regir-se pel dret de la Unió» per evitar que «es menystingui la independència del Parlament i l'autonomia de l'ordenament jurídic de la Unió».És a dir, els estats poden decidir com s'escullen els eurodiputats, però un cop són escollits a les urnes, no poden posar-los tràmits per exercir el seu mandat a Brussel·les.Ara els magistrats de l'alt tribunal amb seu a Luxemburg hauran de decidir en els pròxims mesos si ratifiquen o no aquesta interpretació de l'Advocat General.Aquesta instància judicial de la UE examina quin és l'abast de la immunitat dels eurodiputats i si l'Estat espanyol tenia l'obligació d'alliberar Junqueras arran dels dubtes traslladats pel Tribunal Suprem en el cas del líder d'ERC.