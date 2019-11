Els laboratoris espanyols van fer servir 836.096 animals per a investigar durant el 2018

El 98,3% es van emprar per primera vegada i l'1,6% van ser reutilitzats seguint els requisits i condicions que exigeix la Unió Europea

Actualitzada 12/11/2019 a les 16:32

L'any passat es van utilitzar a Espanya 836.096 animals per a la recerca científica i la docència, una xifra que es manté estable i sempre per sota del milió des de 2010, quan es van fer servir 1.344.986 animals amb finalitats científiques.Segons l'últim informe sobre l'ús d'animals en experimentació que el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha remès a la Comissió Europea, dels 836.096 animals utilitzats, el 98,3% es van emprar per primera vegada i l'1,6% van ser reutilitzats seguint els requisits i condicions que exigeix la Unió Europea (UE).La majoria dels animals utilitzats van ser ratolins (62%), peixos (10,6%), ocells de corral (9,5%), rates (6,3%), peix zebra (4,3%), conills (2,69%) i porcs (1,43%).D'acord amb l'informe, en 2018 l'ús de mamífers no ha variat substancialment respecte a anys anteriors, i el d'amfibis es manté estable, si bé s'aprecia una variació en el nombre de peixos «relativament elevat» en comparació amb altres anys.L'informe destaca l'augment del nombre de cefalòpodes utilitzats per a recerca des dels 20 que es van usar en 2017 fins als prop de 4.000 de l'any passat, que van servir per a desenvolupar diverses línies de recerca de malalties i per a millorar el coneixement de la seva biologia i la seva reproducció.La majoria dels animals es van utilitzar per a fer estudis sobre protecció del medi ambient, per a preservar la biodiversitat o per a estudiar la biologia o etiologia d'aquest animal, i en alguns casos per a projectes d'estudis relacionats amb el sistema nerviós (cérvols) o el reproductor (mufló).L'informe especifica el grau de dolor, estrès o sofriment experimentat pels animals en la recerca i revela que el 52% d'ells va patir dolor lleu i el 36% dolor moderat (435.810 animals i 300.199, respectivament).No obstant això, 60.398 animals van patir un sofriment «sever» (el 7,22% del total) i 39.689 no van recobrar la consciència després de ser utilitzats en algun estudi amb anestèsia general (el 4,75%).A més, dels 836.096 animals emprats l'any passat, 529.652 (el 66%) no van ser alterats genèticament i 300.000 havien estat alterats genèticament -amb o sense algun fenotip patològic- per a recerca específica d'una malaltia.Donada l'especial sensibilitat davant l'ús de primats, l'estadística inclou un apartat amb informació específica sobre l'ús i procedència dels 274 exemplars utilitzats el 2018.El 72% del total (198 primats) havien nascut a Àfrica, 73 a Àsia i tres en un establiment registrat de la Unió Europea.En cap cas es van emprar primats capturats a la naturalesa, atès que per als animals nascuts en llibertat la captura i el transport és una cosa angoixant, sinó que tots els primats utilitzats havien nascut en captivitat, i en la seva major part procedien de colònies autosostingudes, en les quals els animals es crien en comunitat però són mantinguts i estan acostumats als éssers humans.Dels animals usats l'any passat, el 48% es van dedicar a recerques bàsiques per a conèixer l'estructura i funcionament dels organismes vius, i el 27,4% a la recerca aplicada, que inclou el desenvolupament i fabricació de productes farmacèutics, aliments, pinsos, i proves de qualitat i seguretat.Dins de la recerca bàsica, la major part dels animals es van emprar en estudis sobre biologia o comportament animal (22%), sobre el sistema nerviós (18,4%), oncologia (14,8%) i estudis multisistèmics (14,2%).La recerca aplicada, per part seva, va usar als animals en estudis sobre malalties dels animals (24%), càncer humà (16,7%), trastorns mentals i nerviosos humans (15,4%) i malalties endocrines i metabòliques humanes (12%).Entre 2009 i 2016, l'ús d'animals en laboratoris espanyols s'ha reduït significativament gràcies, en gran manera, a la directiva que obliga al foment de les 3R, és a dir, a reemplaçar animals per altres tècniques sempre que sigui possible, a reduir al mínim el seu ús en els laboratoris i experiments i refinar els mètodes emprats en la recerca.A més, més 140 centres de recerca s'han sumat voluntàriament a l'Acord de Transparència sobre l'ús d'animals en experimentació científica a Espanya promogut en 2016 per la Confederació de Societats (COSCE).