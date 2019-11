El Govern convoca 760 places del cos superior d'administració

La Generalitat contractarà 151 persones amb discapacitat intel·lectual a través d'un procés específic

Actualitzada 12/11/2019 a les 13:19

El Govern ha convocat 760 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat. La convocatòria s'ha publicat aquest dimarts al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i és la més important en places des del 2010. Aquesta, forma part de l'oferta pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal de personal i inclou per primera vegada l'opció de medi ambient. En concret, es convoquen 480 places de l'opció general, 190 de jurídica, 30 d'econòmica, 34 de prevenció i 26 de l'opció de medi ambient. D'altra banda, s'ha obert un procés específic per contractar 151 persones amb discapacitat intel·lectual per al cos subaltern.El procés de selecció es farà mitjançant concurs-oposició i s'hi podran presentar tant persones que ja ocupen places de forma interina com persones amb candidatura lliure. L'escala superior d'administració general es caracteritza pel seu caràcter generalista i pluridisciplinari i integra professionals amb formació diversa, a qui s'encomana complir les funcions de caràcter tècnic a tots els departaments de la Generalitat.D'altra banda, el DOGC ha publicat també la convocatòria específica per a persones amb discapacitat intel·lectual per proveir 151 places del cos subaltern. És la primera vegada que es convoca un concurs oposició adreçat únicament a persones amb discapacitat intel·lectual i amb un temari adaptat a aquets col·lectiu. Amb aquestes places, s'ampliarà de forma significativa el nombre de persones amb discapacitat intel·lectual que treballen a la Generalitat. Aquesta oferta és complementària al programa DIL, adreçat a un col·lectiu amb més necessitats de suport i integració.