El Chicle, acusat de matar a Diana Quer: «La meva intenció no era matar-la»

L'home ha explicat que, per por que el delatés, la va agafar pel coll sense adonar-se de la pressió que feia

Actualitzada 12/11/2019 a les 15:23

José Enrique Abuín Gey, el Chicle, acusat de l'assassinat de la jove madrilenya Diana Quer, ha declarat aquest dimarts al judici que se segueix contra ell que la seva intenció no era matar-la.El Chicle compareix en la Secció Sisena de l'Audiència Provincial de la Corunya, amb seu a Santiago de Compostel·la, per la mort de la jove en 2016, en una vista amb jurat popular que ha començat aquest dimarts.Ha reconegut que el dia del succés va ser amb dues garrafes a robar gasoil d'uns camions i immediatament després va veure a Diana Quer. Per por de que el delatés, segons la seva versió, la va agafar pel coll i sense adonar-se de la pressió que feia, la va matar.«Quan me'n vaig adonar, estava quieta. No es movia. La vaig colpejar en la cara dues o tres vegades i no responia», ha assegurat.El Chicle ha sostingut que la mort de la jove es va produir allí i que, per tant, no la va violar, ni la va escanyar amb una brida, com sostenen les acusacions.«No, això no és veritat», ha respost a les preguntes del Ministeri Fiscal sobre una possible agressió sexual.El Chicle ha sostingut que després de comprovar que la jove estava morta, a A Pobra do Caramiñal, la va introduir als seients posteriors del cotxe amb intenció de desfer-se del cos a la mateixa ria a la qual va llançar el mòbil la víctima.«En arribar a l'altura del pont de Taragoña vaig llançar el mòbil per la finestreta perquè la meva primera intenció era deixar el cos a la ria», opció que va rebutjar perquè allí hi havia gent que el podia veure.Després de descartar la ria com a escenari per a desfer-se del cos, va decidir portar-lo a una nau abandonada que ell ja coneixia perquè hi havia anat per a robar mobles: «Em vaig enrecordar de la nau i la vaig portar».Una vegada a la nau, ha dit, va treure el cos dels seients posteriors del seu vehicle, un Alfa Romeo, i va despullar a la jove amb intenció que a la seva roba no quedessin restes del teixit del cotxe en el qual ell l'havia transportada.«Li vaig treure la roba per por de que quedessin restes del cotxe», ha explicat, per a a continuació especificar que li va retirar «una brusa i uns pantalons curts» però que no sap si la roba interior també va sortir en tirar pels pantalons, encara que -ha remarcat- la seva intenció no va ser llevar-la-hi perquè aquestes peces no van estar en contacte amb el vehicle.Abuín Gey ha detallat que per a introduir el cos en el pou en el qual va estar submergit durant gairebé 500 dies, va aixecar a la víctima per sota de les axil·les i després li va ficar les dues cames encara que el cos surava.«El cos va quedar surant boca a baix i va ser quan vaig decidir agafar dos blocs i els vaig lligar, però el cos es va quedar surant igual. Malgrat els blocs el cos surava igual», ha explicat.Després, també va tirar al pou la bossa de Diana però no així la roba de la qual, segons la seva versió, es va desfer l'endemà prop d'un desballestament.