Gerard Figueras i Maite Fandos, entre els quatre detinguts pel desviament de 2 MEUR a entitats properes a CDC

La Guàrdia Civil escorcolla la Secretaria General de l'Esport per malversació, prevaricació i tràfic d'influències

Actualitzada 12/11/2019 a les 10:42

La Guàrdia Civil ha fet aquest dimarts al matí almenys quatre detencions i diversos escorcolls en domicilis i seus oficials de la demarcació de Barcelona per investigar el suposat desviament de fons públics de la Secretaria General de l'Esport a entitats vinculades a CDC en el marc de l'operació Voloh. Entre els detinguts hi ha el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, i l'exregidora d'Esports del PDeCat a l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona Maite Fandos. L'operació s'ha fet per ordre del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, que investiga la suposada concessió fraudulenta de subvencions públiques, de més de 2 milions d'euros, procedents de la Secretaria i del Consell Català de l'Esport, un òrgan dependent. La causa està oberta pels delictes de malversació de fons públics, prevaricació i tràfic d'influències.Entre les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions hi hauria fundacions vinculades a l'antiga Convergència, com CATmón i Igman, que el mateix jutjat, dirigit pel magistrat Joaquin Aguirre, ja va ordenar registrar el maig del 2018 en el marc de l'operació Estela, similar a la Voloh però vinculada a la Diputació de Barcelona durant el mandat de Salvador Esteve. Arran d'aquella operació també es va descobrir un suposat desviament de fons del Canal Olímpic de Castelldefels.L'advocat de Figueras, Francesc Sànchez, ha explicat a diverses emissores que també s'investiguen suposats desviaments a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), la Federació Catalana de Gimnàstica i la Plataforma Pro-seleccions esportives de Catalunya. Els altres dos detinguts són, segons Sànchez, l'apoderat de l'empresa que gestiona el Canal Olímpic i Lluís Pallisera, subdirector general de Gestió i Recursos Humans del Consell Català de l'Esport.Els agents han arribat al complex situat a l'avinguda Països Catalans d'Esplugues de Llobregat, que acull la seu de la Secretaria, el Consell Català de l'Esport i altres organismes esportius, cap a les 8 del matí, segons han explicat a l'ACN treballadors de la zona. Al recinte, amb diversos edificis envoltats d'una tanca metàl·lica i custodiat per seguretat privada, hi ha accedit tres o quatre vehicles policials amb una desena d'agents uniformats i de paisà, que bàsicament busquen material informàtic, han dit les mateixes fonts.