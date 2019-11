Tsunami Democràtic talla la frontera amb França a La Jonquera

Almenys 20 quilòmetres de cua a La Jonquera i 14 més a la Catalunya del Nord pel tall

Actualitzada 11/11/2019 a les 10:08

Una manifestació convocada per Tsunami Democràtic talla aquest dilluns al matí la frontera amb França a La Jonquera, en una acció que ha començat cap a les 9 del matí. Inicialment s'ha tallat l'AP-7 en sentit sud i s'ha deixat un carril obert en direcció França, però la circulació ha quedat finalment totalment interrompuda, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Es registren almenys 20 quilòmetres de cua i 14 quilòmetres més a la Catalunya del Nord a l'altura de la sortida de Perpinyà Sud de l'A-9.En una piulada a Twitter, Tsunami ha animat la ciutadania a desplaçar-se fins a La Jonquera per tallar la frontera, amb cotxe o sense. Assegura, a més, que aquesta mobilització «vol ser un crit a la comunitat internacional que faci entendre a l'estat espanyol que l'únic camí és seure a parlar». Alguns 'armilles grogues' col·laboren amb l'acció.L'entitat ha muntat un gran escenari que ocupa tres carrils de l'autopista a la part francesa, a pocs metres de la frontera. Situat molt a prop del cartell on s'anuncia l'entrada a Espanya, està orientat cap a la part catalana. Centenars de persones tallen la frontera i la cua de cotxes és llarga, especialment a la part nord-catalana. Els Mossos d'Esquadra bloquegen l'AP-7 a La Jonquera per evitar que més persones i cotxes accedeixin al punt fronterer. «Avui comencem una nova forma de protesta». Així ha anunciat Tsunami Democràtic el tall de la frontera amb França a través de Twitter. El moviment remarca que fa servir la tecnologia per «defensar els drets i llibertats col·lectives en lloc de la repressió i el control». «Amb aquest nou paradigma, els vehicles són els protagonistes de l'acció i, per això, cal ser massius», ha afegit.Els CDR també s'han unit al bloqueig i han fet una cridat a la mobiltizació massiva per fer el tall permanent.