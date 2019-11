Torra torna a trucar a Sánchez però Moncloa respon que el líder del PSOE està reunit

El cap del Govern insisteix en parlar amb el president espanyol en funcions

Actualitzada 11/11/2019 a les 14:29

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha trucat al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a les 9:45 hores del matí d'aquest dilluns. Tal com ha pogut saber l'ACN de fonts de Presidència, la Moncloa ha respost que el cap de l'executiu espanyol en funcions no podia respondre perquè estava reunit.Torra continua insistint en parlar per telèfon amb Sánchez. La cap de llista de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ja va dir ahir a la nit que espera que si avui Torra tornava a trucar Sánchez tingués més sort que fins ara. El president del Govern manté l'aposta pel diàleg, també després del resultat de les eleccions del 10-N.El president de la Generalitat ha fet diverses trucades al líder socialista des de la sentència del Suprem del 14 d'octubre, però mai ha rebut resposta. Tampoc hi va haver contacte quan Sánchez va visitar Barcelona el 21 d'octubre.Aquest matí la pròpia Borràs ha dit a Sánchez que una manera de fer «autocrítica»és «cedir el pas». La líder de JxCat a Madrid ha exigit «responsabilitat» al president espanyol en funcions, a l'expectativa de si Sánchez mostra «alguna millora» i demostra capacitat de diàleg i negociació, després del 10-N: «Té un problema greu de percepció de la realitat», ha deixat anar Borràs, en roda de premsa.