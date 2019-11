Sant Joan de Déu estrena 6 quiròfans més confortables per a les famílies

L'Hospital duplica els metres quadrats dedicats a sales d'operacions que per primera vegada integren una ressonància magnètica, un TAC i un arc híbrid

Actualitzada 11/11/2019 a les 15:48

Espai més humà i pensat per a famílies

A partir de la setmana vinent, l'Hospital Sant Joan de Déu posarà en marxa el nou bloc quirúrgic, un espai que amb 2.200 metres quadrats i que constarà de vuit sales d'operacions amb alta tecnologia integrada. Aquests, seran els primers quiròfans que integrin en un mateix espai una ressonància magnètica, un TAC i un arc híbrid que permetrà als professionals obtenir imatges en temps real i per tant, més precisió. A més, l'hospital també ha apostat per «humanitzar» el pas dels infants pels quiròfans i ha treballat l'espai perquè els pares puguin acompanyar el pacient fins a la sala de preparació quirúrgica, estar al seu costat fins que l'adormin i també al despertar-se.El nou bloc ha suposat una inversió de 20 milions d'euros, 7 dels quals els ha assumit el CatSalut per a les obres. La resta prové de donacions de diverses fundacions i s'ha utilitzat per als equipaments. En els 2.200 metres quadrats del bloc quirúrgic s'hi ubiquen doncs, vuit sales d'operacions, una sala de reanimació de 10 llits, dels quals quatre són per a pacients crítics i estan concebuts per potenciar l'àrea del cor.La principal novetat d'aquest bloc, segons ha destacat el seu director, Juan José Lázaro, és la integració de tecnologia en tot el procés quirúrgic. Així, en aquestes vuit sales s'hi pot trobar una ressonància magnètica, un TAC i un arc híbrid, a més d'una connexió audiovisual de les més avançades. Pel cap d'infermeria del bloc, Osmeli Navarro, aquesta integració no només permet innovar sinó que aporta valor perquè «és més precisa» i permet una més ràpida recuperació del pacient.Tota aquesta cirurgia innovadora, permetrà a l'Hospital, segons Lázaro, donar resposta a la «complexitat» que presenten molts dels pacients que arribin al centre i que requereixen d'«ajut tecnològic». Així, per exemple, es preveu que es milloraran els temps i els èxits de la cirurgia amb l'ús de tècniques menys invasives.Ha posat d'exemple, l'avantatge de tenir la ressonància magnètica a dins d'un quiròfan. Lázaro ha explicat que normalment, en una operació d'un tumor al cap es podia esperar dos o tres dies per fer la primera ressonància i comprovar-ne el resultat, i en canvi ara, es podrà fer a la mateixa intervenció, sense trasllats, cosa que permetrà comprovar, sense treure'l del quiròfan, que no queden restes del tumor i si ni ha, continuar la intervenció.Des de l'Hospital Sant Joan de Déu, han dissenyat aquest espai pensant en el confort dels professionals però també de les famílies. Així, i seguint la línia que ja havia començat amb l'ambientació de l'edifici i alguns canvis, com que els pares poden dormir amb els nens al centre, el nou bloc quirúrgic incorpora més novetats.Així, per primera vegada els pares podran acompanyar els infants fins al quiròfan. Podran ser-hi fins que s'adormin i també seran presents al despertar, ja que es permetrà la seva entrada a la nova sala de reanimació.Segons ha destacat Lázaro, tothom va «molt estressat» en un quiròfan i els pares ho pacient malament. Per això, han apostat per un lloc «bonic», que els nens vinguin «a Port Aventura» i sobretot, que permeti l'acompanyament dels progenitors als pacients. Pel cap, no té sentit separar els infants dels seus pares perquè són «el millor ansiolític» pels nens.A més, els pares podran saber en tot moment on es troba el seu fill gràcies a l'aplicació mòbil i a un sistema de geolocalització mitjançant una aplicació al mòbil.Els quiròfans, per la seva banda, estan ambientats amb animals a les parets i tenen un sistema de música i d'il·luminació que permet modificar-se en funció de cada situació quirúrgica. A més, i en contra de l'habitual, els nous quiròfans tenen llum natural que permetrà als professionals treballar amb més bones condicions sempre que les necessitats de l'operació ho necessitin.