Els viatgers de bus augmenten un 7,3% al setembre a Catalunya

A Barcelona, els usuaris de metro s'incrementen un 2,2%

Actualitzada 11/11/2019 a les 10:12

El nombre de viatgers de bus urbà va augmentar un 7,3% al setembre a Catalunya fins als 25 milions, segons les dades provisionals de l'Estadística de Transport de Viatgers de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La pujada està per sobre del 4,9% de creixement estatal i se situa com la segona comunitat on més creixen els usuaris d'autobús urbà. Pel que fa a Barcelona, els usuaris de transport urbà van augmentar un 6,6% fins als 18,4 milions de viatgers transportats i es va convertir així en la ciutat amb la major pujada en aquest àmbit. Pel que fa al metro, usuaris van créixer un 2,2% fins als 32,9 milions.Al conjunt de l'Estat, més de 423,3 milions de passatgers van fer servir el transport públic al setembre, un 4,2% més que en el mateix any del 2018. El transport urbà va créixer un 4,4% en taxa anual i l'interurbà un 2,4%. En aquest darrer sector, destaca l'increment del 6,7% en el transport aeri.Pel que fa al transport interurbà, més de 120,3 milions de viatgers el van utilitzar al setembre, el que suposa un increment del 2,4% respecte al mateix mes del 2018. Per tipus de transport, l'aeri creix un 6,7%, l'autobús un 6,5%, el marítim puja un 0,3% i el ferrocarril baixa un 2,5%.