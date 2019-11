Els Mossos actualitzen la seva web amb noves joies i altres objectes robats

Sí algú troba alguna peça que li ha estat robada pot omplir un formulari perquè el cos policial el contacti

Actualitzada 11/11/2019 a les 10:29

Els Mossos d’Esquadra han actualitzat la seva base documental de joies que havien estat robades i que han estat recuperades en diverses actuacions policials.Les persones que hagin patit un robatori de joies poden consultar, a la web de la conselleria d’Interior , les peces que estan en poder dels Mossos per si en reconeixen les seves.Les imatges estan organitzades en funció del tipus de joia: anell, arracada, penjoll… En cas que alguna persona en conegui alguna com a pròpia tan sols cal que cliqui en l’apartat que indica ‘recuperar’ i omplir el formulari amb les dades personals.Posteriorment els Mossos es posaran en contacte amb la persona que reclama la joia per concretar la seva procedència i justificar-ne la propietat.