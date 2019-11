Argumenta que la dissolució de les Corts ha fet concloure el mandat dels parlamentaris electes

Actualitzada 11/11/2019 a les 14:21

El Tribunal Constitucional ha acordat per unanimitat arxivar les peces separades obertes per les suspensions de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez com a diputats del Congrés. El ple argumenta «pèrdua d'objecte» a causa de la dissolució de les Corts, que ha fet concloure el mandat dels parlamentaris electes. Els tres havien presentat una demanda d'empara contra l'acord de la mesa del Congrés que confirmava la seva suspensió com a diputats. El TC apunta que no té sentit examinar la qüestió un cop els tres recurrents han perdut la seva condició de diputats.