Alerta alimentaria per un embotit de porc que pot ser perjudicial per a intolerants o al·lèrgics

Actualitzada 11/11/2019 a les 18:54

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), dependent del Ministeri de Sanitat, ha llançat una alerta sobre la presència de traces de soia no declarada en l'etiquetatge d'un companatge de porc, cosa que podria ser perjudicial per a intolerants o al·lèrgics.Les dades del producte implicat són: companatge de Sandvitx fines rodanxes de la marca Monells en un envàs de 150 grams i amb data de consum preferent 14/12/2019. El lot és 3949.L'alerta ha estat traslladada per les Autoritats sanitàries de la Comunitat Autònoma de Catalunya al Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI).El producte afectat ha estat fabricat a Espanya, distribuït en les comunitats autònomes d'Andalusia, Balears, Catalunya, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid i València i també a Andorra. A més, l'agència recalca que ja s'ha informat les autoritats competents.«Com a mesura de precaució es recomana a aquells consumidors al·lèrgics a la soia que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat a les seves llars, que s'abstinguin de consumir-lo», explica la AESAN en el seu web.De la mateixa manera, indica que «el consum d'aquest producte no comporta cap risc per a la resta de consumidors».