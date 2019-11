Rivera assumeix la «derrota sense pal·liatius» de Cs i convocarà un congrés extraordinari

El líder del partit taronja convoca una «executiva nacional urgent» dilluns a les 10 h i afirma que cal «marcar un nou rumb»

Actualitzada 10/11/2019 a les 23:32

Ciutadans registra la pitjor davallada de les eleccions

El president de Cs, Albert Rivera, ha assumit la «derrota sense pal·liatius» i «sense excuses» i convocarà un congrés extraordinari per la gran pèrdua d'escons. Cs ha perdut 47 escons el 10-N en relació al 28-A i només n'ha obtingut 10. Rivera ha comparegut aquest diumenge a la nit a la seu del partit taronja a Madrid acompanyat dels dirigents de Cs i ha explicat que ha convocat una «executiva nacional urgent» a les 10 hores de dilluns. El president de Cs ha afirmat que cal «marcar un nou rumb» i que la militància «prengui les regnes del partit».Ciutadans ha sofert el pitjor correctiu de les eleccions d'aquest diumenge 10 de novembre del 2019. Si l'abril aconseguia situar-se com a tercera força del Congrés dels Diputats amb 57 escons, ara ha baixat fins a la sisena per darrere de Vox, que ha passat de 24 a 52 diputats, d'Unides Podem, que malgrat baixar de 42 a 35 manté la quarta posició, i d'ERC, que supera els taronges amb 13 diputats, 2 menys que a l'abril. El president de Ciutadans, Albert Rivera, haurà de lidiar, doncs, amb el pitjor resultat de la formació liberal des que té representació als comicis estatals.Després d'un primer intent fallit l'any 2008, quan els taronges no van aconseguir representació, el desembre del 2015 irrompien a l'hemicicle amb 40 diputats, xifra que baixava a 32 el juny del 2016 i que es disparava a 57 l'abril del 2019.Aquesta vegada, però, Ciutadans ha sofert la pitjor derrota de la seva història electoral, i ha perdut representació a onze de les autonomies on havia aconseguit diputats l'abril passat. Només n'hi han quedat a Andalusia, on ha baixat d'11 a 3; a Catalunya, de 5 a 2; a Madrid, de 8 ha baixat a 3, i al País Valencià, on ha passat de 6 a 2.Pel que fa als vots, la formació liderada per Albert Rivera ha baixat dels 4,1 milions que va aconseguir l'abril del 2019 a 1,6, un 9% menys que els que va obtenir fa set mesos.