ERC torna a guanyar a Catalunya amb 13 diputats però no revalida el resultat rècord de l'abril

El partit s'imposa a totes les circumscripcions catalanes excepte a Barcelona, on el PSC manté la primera posició

Actualitzada 10/11/2019 a les 23:58

La candidatura d'Esquerra Republicana ha tornat a guanyar unes eleccions al Congrés a Catalunya amb 13 diputats però no ha revalidat el millor resultat en uns comicis generals des de la restauració de la democràcia que va assolir el 28-A. La formació encapçalada per Gabriel Rufián ha aconseguit 866.630 vots i el 22,57% dels sufragis, amb el 99% escrutat. Els republicans han perdut un escó a Barcelona i passen dels 8 als 7, una circumscripció en què no ocupen la primera posició, que ostenten els socialistes. També han reculat en un diputat a Girona, en què han passat de 3 a 2. Tant a Lleida com a Tarragona han consolidat els dos diputats. En els comicis d'abril, la candidatura d'Esquerra Republicana, llavors liderada per Oriol Junqueras, va obtenir 15 diputats, més de 900.000 vots i el 24,5% dels sufragisL'any 1977, en les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura, ERC va aconseguir un diputat. Llavors, es presentava en coalició amb el Partit del Treball de Catalunya i Estat Català en la candidatura Esquerra de Catalunya-Front Electoral Democràtic, que va aconseguir 143.954 vots. El març del 1979 els republicans van repetir amb un escó, en aquella ocasió en coalició amb el Front Nacional de Catalunya i el PSDC, 123.452 vots.En les primeres eleccions en què ERC es va presentar en solitari, el 1982, ERC va obtenir un escó i 138.118 vots. Entre el 1986 i el 1993 els republicans van estar sense representació al Congrés dels Diputats. Va ser en les eleccions del '93 que els republicans van recuperar l'escó, amb 189.632 vots. Van tornar a repetir amb un escó a les eleccions del 1996 i el 2000.La dinàmica va canviar en les eleccions del 2004, coincidint amb els atemptats de l'11-M i la victòria del PSOE de José Luís Rodríguez Zapatero, quan ERC, liderada per Josep-Lluís Carod Rovira, va aconseguir el fins a llavors millor resultat, 8 escons. L'any 2008 ERC va baixar a tres escons, resultat que va repetir el 2011.El 2015, ja amb Oriol Junqueras al capdavant, Esquerra va aconseguir 9 escons, mentre que pocs mesos després, el juny del 2016, la formació va repetir el resultat. El resultat històric de la formació, però, va arribar a l'abril passat, en què van escalar fins als 15.