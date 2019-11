El PSOE guanya les eleccions espanyoles amb 120 diputats però queda lluny de les expectatives de millora

Amb el 97% escrutat Pedro Sánchez perd prop de 900.000 vots a Espanya respecte els comicis del 28-A

Actualitzada 10/11/2019 a les 23:04

El PSOE ha guanyat les eleccions espanyoles del 10-N amb 120 escons, més de 6,6 milions de vots i el 28,03% dels sufragis, amb el 97% escrutat. Amb tot, queda lluny de les expectatives de millora fixades per Pedro Sánchez amb la repetició electoral dels comicis de l'abril, quan va assolir els 123 escons i més de 7,5 milions de vots, quasi doblant els del PP, que ara recupera posicions fins als 88 diputats. Sánchez s'ha imposat a Andalusia, Aragó, Canàries, Castella i la Manxa, Madrid, el País Valencià, Extremadura, Balears, la Rioja i Astúries.Pedro Sánchez ha revalidat la victòria en la quarta vegada que s'ha presentat en unes eleccions al Congrés, però la repetició electoral no li ha servit per ampliar els suports a Espanya, a diferència dels anteriors comicis, en què va sumar 37 escons més respecte els del 2016. Els resultats més pròxims als actuals són els 121 diputats del 1979 amb Felipe González com a cap de llista i els 125 de Joaquín Almunia de l'any 2000.