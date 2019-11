Extirpen del cap d'un home una tènia que havia menjat al seu cervell durant 15 anys

La causa de la infecció, assegura el metge, va ser el consum de caragols mal cuinats

La vida d'un home va estar a punt de córrer seriós perill de no ser per la troballa dels metges, que van aconseguir diagnosticar-a temps una infecció parasitària.Segons informen mitjans locals, Wang, un veí de la Xina, va ser operat a finals d'octubre en un centre mèdic de la província xinesa de Guangdong per extreure del seu cervell un paràsit viu de 12 centímetres de llarg que s'estava alimentant dels seus teixits des de fa 15 anys.Gu Youming, el metge que va encapçalar la cirurgia de més de dues hores, va explicar que en cas de no haver estat extirpada, la tenia hauria seguit menjant massa cerebral, una cosa que hauria d'haver tingut serioses conseqüències de salut per a l'home, com deixar-li paralitzat o fins i tot haver corregut perill la seva vida. «Havíem d'assegurar-nos d'eliminar la tènia sencera. Si hagués quedat alguna part d'ella en el cervell, hauria tornat a créixer», assegura el sanitari.La causa de la infecció, assegura el metge, va ser el consum de caragols mal cuinats. Davant d'això, el pacient va recordar que fa anys solia menjar sovint caragols de riu fregits al costat del seu cap, gran aficionat a aquest plat. Temps després, va patir episodis de nàusees, marejos i fins i tot convulsions.