La defensa dels exconsellers demanarà l'ajornament del judici, com ja va fer Puigdemont

Actualitzada 08/11/2019 a les 12:39

La justícia belga ha citat els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig el 15 de novembre per la primera vista sobre l'euroordre. Després que Comín i Puig es presentessin voluntàriament davant les autoritats belgues aquest dijous i que el jutge d'instrucció els deixés en llibertat, Comín i Puig hauran de comparèixer el pròxim divendres davant la Chambre du Conseil de Brussel·les per la primera vista per l'euroordre. Segons ha explicat la defensa dels exconsellers després de la compareixença davant del jutge d'instrucció, en l'audiència tenen previst demanar l'ajornament del judici, com ja va fer l'expresident Carles Puigdemont, i unir-se als seus tempos judicials. Puigdemont té una vista oral sobre l'euroordre prevista per al 16 de desembre.