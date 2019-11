Un vol comercial transporta per primer cop els òrgans per a un transplantament renal creuat internacional a Europa

Les operacions es van fer a la Fundació Puigvert de Barcelona i a l'Hospital de Pàdua d'Itàlia

Un vol comercial ha transportat per primer cop els òrgans per a un transplantament renal creuat internacional a Europa. Les operacions es van fer a la Fundació Puigvert de Barcelona i a l'Hospital de Pàdua d'Itàlia.L'ús d'un vol ordinari en lloc d'un de privat suposa un estalvi de 12.000 euros. Es tracta, a més, del segon transplantament renal creuat que es fa al sud d'Europa.Les intervencions van ser el 22 d'octubre i els pacients ja han estat donats d'alta. Són una mare (donant) i un fill (receptor) catalans i un marit (receptor) i una dona (donant) italians. El trasllat s'ha pogut fer gràcies a un acord amb la companyia aèria i AENA, per tal de garantir que els vols no sortirien fins que arribessin els ronyons.Els transplantaments es van programar d'acord amb els horaris dels vols. A les 10 del matí, la donant catalana va entrar a quiròfan a Barcelona. El ronyó es va traslladar en ambulància a l'aeroport del Prat i es va entregar al pilot, que el va transportar amb ell i va entregar-lo als sanitaris que l'esperaven a Venècia. Allà va ser portat en ambulància fins a Pàdua.A les 15.30 hores, el pacient italià va rebre el ronyó. El mateix avió, de tornada, va portar l'òrgan extret a la donant italiana. Aquell mateix dia, el pacient català va ser operat a les 20 hores per rebre el ronyó provinent de Pàdua, completant així l'intercanvi.El programa de transplantament renal es basa en l'intercanvi de donants de ronyó entre dues o més parelles. La Fundació Puigvert ja va fer el primer transplantament renal creuat al sud d'Europa l'agost del 2018.