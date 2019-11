Un jove tailandès mor després de passar tota la nit jugant a videojocs

Segons l'informe mèdic, l'adolescent va patir un vessament cerebral causat per l'esgotament

Actualitzada 06/11/2019 a les 19:19

Hi ha notícies que irremeiablement donen nova vida al debat, fals o no, de si els videojocs generen addicció. Aquesta vegada es tracta d'un jove tailandès, que ha mort després de passar tota la nit jugant.Segons explica el diari anglès Daily Mail , un jove de 17 anys va aprofitar les vacances escolars per a gaudir-les com més li agradava, jugant amb el seu PC. El jove, Piyawat Harikun, va decidir donar-se una marató de videojocs la nit del passat diumenge.En realitat no era la primera vegada. Els seus pares, que viuen en Udon Thani (al nord de Tailàndia), han explicat als periodistes que era habitual que el seu fill passés hores i hores jugant, moltes vegades tota la nit.Segons el pare de l'adolescent, dilluns passat, ja a la tarda, va entrar a la seva habitació i va trobar al seu fill amb el cap i el pit recolzats sobre el teclat: «Vaig cridar el seu nom. Li vaig dir que es despertés. No vaig notar que ja estava mort».Segons l'informe mèdic, el jove Piyawat va patir un vessament cerebral causat per l'esgotament. Ni tan sols havia parat per a menjar: al costat del seu cos hi havia safates de menjar i una ampolla de refresc.«El meu fill era intel·ligent i sempre li va anar bé a l'escola, però tenia aquest gran problema amb l'addicció als videojocs», ha lamentat el seu pare.