Rosalia, Greta Thunberg i els personatges de 'La Casa de Papel, nous caganers d'aquest Nadal

Boris Johnson, el Joker i Mr. Bean també tindran figureta

Actualitzada 07/11/2019 a les 11:08

Més professions miniaturitzades

Una tradició «transgeneracional»

Puigdemont, Obama, Trump i Messi, els més venuts

L'empresa gironina Caganer.com ha apostat per incorporar dones entre les seves figuretes aquest 2019 i posarà a la venda les rèpliques de la cantant Rosalia, l'activista Greta Thunberg o diverses superheroïnes. Segons l'escultor de l'empresa de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Marc Alòs, «dins de la nostra col·lecció sempre busquem que hi hagi moltes dones». Per això, aquest any han aprofitat el fenomen Rosalia i dedicar-li una figureta. «Una persona de Catalunya que ha arribat a on ha arribat havia d'estar dins del nostre imaginari», ha reblat Alòs. A banda de Rosalia i de l'activista Greta Thuberg, Caganer.com ha creat una figureta per a les superheroïnes de DC Comics Wonder Woman i Harley Quinn.Marc Alòs ha detallat que aquest any les figuretes polítiques han perdut pes, ja que l'any passat ja van estrenar tots els exconsellers empresonats i a l'exili, així com també líders internacionals com Theresa May. Precisament, aquesta última ja ha estat renovada pel caganer de Boris Johnson, el nou primer ministre britànic.L'empresa Caganer.com ha presentat fins a mig centenar de noves figuretes de cara a aquest Nadal, entre les quals també hi ha els protagonistes de la sèrie espanyola La Casa de Papel que ha aconseguit un ressò internacional. És una figureta amb la carota de la cara de Dalí i el vestit vermell característic.Encara en el gènere de ficció, els germans Alòs han apostat per recuperar el personatge de Mr Bean i també han estrenat la seva figureta. Per als més petits també han volgut fer escultures del Joker, la nina LOL Surprise, del Rei Lleó i les gàrgoles del Geperut de Notre Dame.El fitxatge més destacat del Real Madrid, Eden Hazard, també s'ha incorporat a la col·lecció de més de 500 peces de Caganer.com. En l'àmbit esportiu, s'estrenen Pau Gasol i Novak Djokovic, que acompanyarà a Rafael Nadal i Roger Federer. També s'ha actualitzat la representació de Leo Messi, que ara aguanta una de les cinc pilotes d'or que ha guanyat el blaugrana.Els escultors empordanesos han ampliat el nombre d'oficis que ja compten amb el seu caganer. Des d'aquest Nadal ja es podrà comprar el caganer de cirurgiana i cuinera. En el món esportiu s'ha creat la figureta de golfista i de futbolista en versió femenina, de waterpolista -amb casquets blanc i blau- i de gimnasta -en rítmica.Sergi Alòs ha detallat que els adults, moltes vegades, «busquen el personatge de la seva professió» per regalar-la als seus companys de feina. De fet, Sergi Alòs ha indicat que les miniatures d'oficis «ens ho demanen molt» tan en versió masculina, com en femenina i per això cada any treballen per incorporar més professions en els dos gèneres.L'escultor de l'empresa, Marc Alòs, ha afirmat que 27 anys després d'estrenar l'empresa, «molts dels nens amb qui vam començar, ja tenen una edat considerable» i ara ja tenen fills. Tot i així, aquests han mantingut la tradició de comprar les figuretes personalitzades del caganer. «Estem aconseguint fer un producte transgeneracional», ha conclòs Alòs.Els caganers de Caganer.com tenen el distintiu oficial de Producte Artesà Qualificat (PAQ), que atorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i que reconeix les creacions de l'empresa del Baix Empordà com a figures artesanes «elaborades de forma manual, individual o en petites sèries». Alòs ha subratllat que «són figures fetes per nosaltres mateixos, pintades aquí a casa i amb productes de proximitat, ja que, per exemple, el fang prové de la Bisbal d'Empordà. Som molt curosos i busquem que les figures cada cop tinguin més qualitat».Ja des dels inicis Caganer.com va fixar-se l'objectiu de donar a conèixer la cultura catalana arreu del món i ho aconsegueixen any rere any a través de la creació de figures de personatges coneguts a diferents països, especialment polítics i esportistes. Així és com Caganer.com travessa fronteres i porta la cultura i tradició catalanes a les llars d'arreu del món i durant tot l'any. Entre les figures més venudes, del clàssic caganer amb barretina, dels inicis, han passat a encapçalar el rànquing Carles Puigdemont, Barack Obama, Donald Trump i Leo Messi.Caganer.com experimenta una creixent internacionalització any rere any. Des de la seva web distribueix caganers a tot el món i va ser de les primeres empreses catalanes a crear una botiga online: ja l'any 2000 es van convertir en pioners del comerç en línia. La col·lecció de Caganer.com es pot veure a la seva pàgina web www.caganer.com, on també s'ofereix la possibilitat de comprar online les diferents figures o consultar els punts de venda. Aquesta temporada els caganers de la família Alós-Pla, com ja és habitual, es podran comprar a la Fira de Santa Llúcia i de Nadal de Barcelona, i a la Fira de la Sagrada Família i la Fira de Nadal de Sabadell. Caganer.com també estarà present a la Fira de l'Avet d'Espinelves (Osona), i a la de Sant Andreu de Torroella de Montgrí, entre altres.