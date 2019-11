Planeta tanca el Cercle de Lectors

El grup editorial abaixa la persiana del model de club de lectura pel canvi en els hàbits de consum dels ciutadans

Actualitzada 07/11/2019 a les 16:56

El Grup Planeta ha tancat l'estructura comercial del Cercle de Lectors, que va adquirir fa cinc anys, segons han confirmat fonts del grup editorial a l'ACN. L'empresa ha justificat la decisió per l'auge de les noves tecnologies i els canvis de consum, que han provocat que el model del club de lectura hagi quedat «anacrònic».La decisió s'ha notificat aquest dimecres a la xarxa d'agents a través d'un burofax, en què el Grup Planeta els diu que cobraran les indemnitzacions en la mesura en què vagin tancant sectors. Amb tot, la companyia intentarà buscar un nou model viable per a la marca en vistes al futur.El Cercle de Lectors va néixer l'any 1962 amb l'objectiu de «portar la lectura a les llars d'Espanya» a través d'agents no professionals que visitaven els socis subscrits i els portaven les comandes una setmana després. Un model de negoci «exitós» durant 30 anys que, actualment, ha quedat «fora d'època».Els darrers mesos, la companyia havia intentat buscar noves vies per evitar abaixar la persiana, que no n'han garantit la viabilitat.