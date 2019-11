La justícia belga deixa en llibertat sense fiança Comín i Puig i decidirà si uneix el seu cas al de Puigdemont

Els consellers asseguren que hauran de comparèixer davant la Cambra del Consell «en pocs dies»

Actualitzada 07/11/2019 a les 18:29

El jutge d'instrucció ha deixat en llibertat sense fiança Toni Comín i Lluís Puig després de la seva primera compareixença per l'euroordre. Segons la defensa dels exconsellers, la justícia belga haurà de decidir si «s'integra» el seu cas a nivell de calendari al de l'expresident Carles Puigdemont, que té una vista oral sobre l'euroordre prevista per al 16 de desembre.És per aquest motiu que encara no s'ha fixat una data perquè els exconsellers compareguin en una vista preliminar davant de la Cambra del Consell, tot i que ells esperen fer-ho en «pocs dies».En aquesta audiència tenen previst demanar l'ajornament del judici com ja va fer Puigdemont i unir-se als seus tempos judicials.