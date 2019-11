Diversos turistes ferits en atac amb ganivet a Jordània

L'incident, atribuït al grup jihadista Estat Islàmic (EI), es va produir en les ruïnes de la ciutadella d'Al Karak

Actualitzada 06/11/2019 a les 19:52

#فيديو طعن 3 سياح اسبان ورجل أمن في مدينة #جرش الأردنية واعتقال الفاعل pic.twitter.com/a075rbFN8h — وكالة شهاب (@ShehabAgency) November 6, 2019

Un home, que ja ha estat detingut, va ferir avui amb arma blanca a tres turistes mexicans en Jerash, un conegut lloc arqueològic de Jordània, en un atac aparentment indiscriminat que també va causar lesions a una ciutadana suïssa i quatre jordans.Els mexicans participaven en una visita guiada a Jerash, a uns 50 quilòmetres al nord d'Amman, quan un home buscat per les autoritats i que estava a punt de ser detingut per les forces de seguretat va començar a propinar-los ganivetades.Amb ells, han estat també hospitalitzats una dona suïssa, un guia turístic, dos guàrdies de seguretat i un conductor d'autobús, ha informat en un comunicat la Direcció de Seguretat Pública jordana.L'ambaixada de Mèxic a Amman va confirmar al seu compte de la xarxa social Twitter que tres dels seus nacionals van patir ferides i que el cap de delegació, Roberto Rodríguez Hernández, va acudir a l'hospital en què han estat ingressats.«Durant una visita guiada de tres turistes mexicans a la ciutat de Jerash, un individu -ja detingut per les autoritats- els va agredir ganivet en mà. Una de les víctimes està greu, una altra està sent intervinguda», va explicar en la mateixa xarxa social el canceller mexicà, Marcelo Ebrard.El Govern de Mèxic està rebent el suport de les autoritats jordanes «en tot moment», ha assegurat el cap de la diplomàcia.Sense precisar el número, fonts mèdiques han manifestat que alguns dels ferits estan en estat greu i serien traslladats a un hospital de la capital.Ebrard va parlar amb el seu homòleg jordà, Ayman Safadi, qui li va prometre que el sospitós d'haver perpetrat l'atac serà investigat i castigat «amb tot el rigor» i «amb inclinació a l'Estat de dret».Segons ha comunicat Safadi, el rei Abdalá II de Jordània està seguint personalment el cas i tant les víctimes com els seus familiars rebran tot el suport del regne, mentre que es facilitarà a l'ambaixador mexicà l'accés a la informació que requereixi.Jerash suposa una parada obligatòria en el circuit turístic de Jordània i és el lloc grecoromà millor conservat del regne.A l'interior del qual queda de les muralles que antany protegien aquesta ciutat, un grup d'arqueòlegs va descobrir les restes de diversos assentaments, el més antic dels quals s'estima data de fa uns 6.500 anys.No obstant això, els seus carrerons plagats de columnates, teatres i places van veure la seva màxima esplendor en l'època d'Alexandre Magne, segons dades oficials de Jordània.El lloc, situat a 500 metres d'altitud i que ofereix espectaculars vistes dels voltants, és només un dels molts recintes arqueològics, platges, paisatges desèrtics i muntanyes que cada any atreuen al país a un nombre de turistes en auge.Els bulliciosos mercats d'Amman i, sobretot, la famosa ciutat nabatea de Petra, situada en el sud-oest del país i que va ser guardada en secret durant gairebé set segles amb els seus nombrosos temples, tombes i construccions de pedra, són alguns dels majors reclams per als visitants.L'incident, atribuït al grup jihadista Estat Islàmic (EI), es va produir en les ruïnes de la ciutadella d'Al Karak, a uns 120 quilòmetres al sud d'Amman, que va ser construïda per cavallers cristians en l'època de les Croades.