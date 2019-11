Creen una nanopartícula que s'introdueix en les cèl·lules canceroses i les elimina selectivament

Un grup d'investigadors obre una nova via per al tractament del limfoma no-Hodgkin més prevalent

Actualitzada 07/11/2019 a les 15:43

Un grup d'investigadors han creat una nanopartícula que s'introdueix en les cèl·lules canceroses i allibera una toxina per induir la seva mort selectiva, sense afectar les cèl·lules sanes.Amb aquesta investigació s'obre una nova via per al tractament del limfoma no-Hodgkin més prevalent. Aquesta petita partícula es podria desenvolupar com un fàrmac que podria ser utilitzat en el 40% de pacients amb aquest tipus de càncer que no responen a la teràpia actual.Els responsables d'aquesta recerca són investigadors del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina (CIBER-BBN), de l'Institut de Recerca Biomèdica de Sant Pau (IIB Sant Pau) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que han publicat un article a la revista 'Haematologica'.La nanopartícula només actua en les cèl·lules de limfoma CXCR4 positives, capaces de disseminar i niar en medul·la òssia i ganglis limfàtics. D'aquesta forma, bloqueja la seva disseminació als òrgans sans amb possible afectació en aquest tipus de neoplàsia.Això és possible gràcies a la presència del receptor CXCR4, que està sobreexpressat en més de 20 tipus diferents de càncer, com ara la leucèmia mieloide aguda, carcinomes de mama, pròstata, endometri, ovari o cap i coll. Això obre la porta a utilitzar aquest fàrmac en altres tipus de tumor.Actualment no hi ha medicaments en el mercat que eliminin selectivament les cèl·lules responsables de la disseminació metastàtica.