Sánchez reivindica ara el seu control sobre la Fiscalia per extradir Puigdemont

El líder del PSOE respon Puigdemont assegurant de nou que el seu govern treballa per «subministrar tota la informació a la justícia belga»

Actualitzada 06/11/2019 a les 12:16

Abstenció tècnica de PP i Cs

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicat aquest dimecres el control de l’executiu sobre la Fiscalia per impulsar la extradició de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Després de defensar durant tot el procés judicial de l’1-O que la Fiscalia és autònoma i per tant l’executiu no podia reclamar-li una rebaixa de les acusacions als líders independentistes, Sánchez ha apuntat avui tot el contrari. «La Fiscalia de qui depèn?», ha recordat en una entrevista a RNE on ha afirmat que el seu govern està «treballant en subministrar tota la informació a la justícia belga».És la resposta que ha donat a l’expresident Puigdemont després de prometre en un acte electoral que aconseguiria que fos deportat a l’Estat. Puigdemont li va preguntar des de Brussel·les si pretenia segrestar-lo o fer l’extradició de manera il·legal.Sánchez apunta ara que ho està fent a través de la Fiscalia i que el seu executiu està «esperant exactament quina és la decisió de la justícia belga». L’independentisme, ha dit, viu en una «realitat paral·lela» i tard o d’hora Puigdemont «rendirà comptes» a la justícia espanyola.Sánchez ha defensat també la recuperació de la tipificació com a delicte de la convocatòria de referèndums sense permís. Una mesura que va anunciar durant el debat electoral de dilluns a la nit i que ha defensat perquè al seu entendre els referèndums fracturen la societat catalana.Pel que fa a la jornada electoral ha assegurat que «totes les institucions» han de garantir la normalitat durant la jornada electoral a Catalunya. En aquest sentit ha recordat les «responsabilitats penals» en cas que hi hagi incidents.En aquest marc ha destacat les discrepàncies del PSOE amb Podem sobre com resoldre el problema de Catalunya i ha insistit en la proposta que va llançar dilluns al debat perquè en cas que no hi hagi majories es deixi governar la llista més votada.En tot cas ha tancat la porta a la seva dimissió si obté un escó menys del que va rebre el 28 d’abril i ha insistit que ell no tindria cap problema en ser investit amb una abstenció tècnica del PP i de Cs. «Quin problema hi ha?» ha preguntat.En tot cas ha negat que el PSOE estigui disposat a una «gran coalició» amb el PP.