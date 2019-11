El Regne Unit es nega a tramitar l'euroordre contra Ponsatí per «desproporcionada»

L'oficina que tramita les peticions diu que només reconsiderarà la decisió si rep informació addicional

Actualitzada 06/11/2019 a les 17:26

El Regne Unit ha rebutjat tramitar l'euroordre contra Clara Ponsatí perquè la considera «desproporcionada» d'acord amb la legislació del país, segons han avançat diversos mitjans espanyols i ha pogut confirmar l'ACN. En una notificació al ministeri de l'Interior espanyol, l'oficina britànica encarregada de processar les euroordres diu que l'ha revisada un advocat especialitzat però que «no ha estat certificada» i que per tant, el país «no prendrà cap altra mesura» per detenir Ponsatí. Amb tot, el Regne Unit obre la porta a reconsiderar la decisió si Espanya envia «informació sobre l'historial delictiu previ de la persona o qualsevol altra informació relativa a la gravetat de la infracció».En aquesta situació, les autoritats britàniques competents tornaran a «avaluar» la seva «decisió de no certificar l'euroordre».La filtració del document, que prové d'una autoritat policial britànica, i no judicial, arriba després que el propi advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, anunciés que es posposava fins dijous vinent la compareixença de l'exconsellera en una comissaria d'Edimburg i la seva posterior vista judicial. Fonts de la fiscalia escocesa consultades per l'ACN han rebutjat fer cap comentari.Anwar, consultat per l'ACN, no dona el cas per rebutjat, i resta a l'espera del que pugui passar en els propers dies, si arriba més informació des de Madrid. En tot cas, segons l'advocat de Ponsatí, el document de l'euroordre incloïa «contradiccions», mencionava alhora els delictes de rebel·lió i sedició i era un «intent caòtic i arrogant» d'aconseguir l'entrega.Anwar ha explicat que l'euroordre, de prop d'una seixantena de pàgines, només mencionava l'exconsellera «breument, en dues pàgines, i sense cap claredat sobre el seu rol» en els presumptes delictes.A més, explicava les activitats del moviment independentista des del desembre del 2012, tot i que Ponsatí només va ser consellera des del juliol del 2017 i fins a l'aplicació del 155.Per Aamer Anwar, l'euroordre «hauria de ser un element de profunda vergonya» per a les autoritats espanyoles, a les que acusa «d'abusar del procés» europeu d'entrega.L'advocat també adverteix a Pedro Sánchez que les seves declaracions sobre la fiscalia converteixen en «una broma les afirmacions de l'Estat espanyol de tenir separació de poders». Així, Anwar adverteix que no dubtarà en citar polítics com Sánchez a la vista per l'euroordre per «respondre sobre les seves interferències amb la justícia espanyola».