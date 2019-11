El president del Senat creu que la «conducta dels independentistes» ha fet créixer la ultradreta

Manuel Cruz admet a l'ACN que l'independentisme «ha estat una fàbrica de simpatitzants de Vox»

Actualitzada 06/11/2019 a les 12:25

El president del Senat i candidat del PSC a la cambra alta, Manuel Cruz, ha afirmat aquest dimecres que l'independentisme «ha estat una fàbrica de simpatitzants de Vox», en la mateixa lògica de l'argument que «el PP va ser una fàbrica d'independentistes». En una roda de premsa a l'ACN, Cruz ha dit que la conducta de l'independentisme «pot haver provocat determinats efectes» per augmentar l'ultradreta, tot i que admet que són «indesitjats per l'independentisme». El candidat a la cambra alta també ha dit que el feminisme o la immigració també són factors que tenen implicació. A més, ha acusat PP i Ciutadans d'haver «blanquejat» d'alguna manera Vox en incorporar-los en els pactes de governs autonòmics: «Li han donat un plus de legitimitat que abans no tenia».