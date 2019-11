El panot que va mostrar Rivera en el debat electoral es ven en Amazon per 17 euros

Les xarxes socials s'han omplert de 'memes' amb el líder de Cs i la seva 'llamborda'

Rivera ha comprado la baldosa en Amazon y la ha roto. Me da algo. #DebateElectoral pic.twitter.com/1GBxt2v1Wo — Ramón Valls (@ravallho) November 4, 2019

Ayer en el #Debate, Albert Rivera mostró la famosa baldosa (no un adoquín) de Barcelona, conocida como "panot de flor".

Conviene explicar un poco de la historia de este elemento urbano, ya que hay muchos mitos sobre su origen.

ABRO HILO pic.twitter.com/iflvoAWN7Q — La Cultura Social (@SocialCultura) November 5, 2019

Ojo a esto. Me parecía tan fuerte que lo he comprobado... Y sí: la baldosa que ha llevado Rivera LA HA COMPRADO EN AMAZON. LA MISMA.https://t.co/9zVQ1rp9iP — Marx Periodismo. (@Relojero781) November 4, 2019

El mago Rivera saca cositas de su chistera: Un trozo de baldosa, un papel... ¡A qué luego saca unas tijeras!#Debatea5RTVE pic.twitter.com/nf9bb0AvBx — Santi (@unodeldiezE) November 4, 2019

Cuando parecía imposible que Rivera fuese más estúpido tras su vídeo del perrito que huele a leche, descubrimos que ha comprado una baldosa en Amazon para romperla y llevarla al debate. #DebateElectoral pic.twitter.com/Gia8qsJfMB — Robert (@Robert13230411) November 5, 2019

Esto no es un adoquin Rivera, es un trozo de baldosa típica de las aceras de Barcelona, ya sabemos que Cs y precisión es un oxímoron pic.twitter.com/mfKUMilqH7 — NUET (@NUET) November 4, 2019

-La baldosa de Barcelona es como la de Bilbao, ¡los CDR son E.T.A.!

-Señor Rivera...

-¡E.T.A. HE DICHO! pic.twitter.com/cQJDyKHkiu — Mikel Basterretxea (@basterremikel) November 4, 2019

Un dels moments que més es recordaran del debat electoral celebrat aquest dilluns entre els cinc candidats a la presidència del Govern en les eleccions generals d'aquest diumenge 10 de novembre de 2019 és quan el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va treure del seu faristol un tros de panot per a parlar de les llambordes que els protestants més violents havien llançat contra les forces de seguretat durant les protestes a Barcelona contra la sentència del judici de l'1-O.La reacció en les xarxes no es va fer esperar. La rajola ha estat un dels temes més comentats i protagonista de multitud de memes. Els internautes no van trigar res a trobar el panot en el web de Amazon, gegant del comerç electrònic, on es veni per 17 euros.A Amazon es ven el panot 'flor barcelona' de la marca 'Feel the panot' en una grandària de 20x20x4 centímetres i en ciment natural. En la descripció del producte, comercialitzat pel propi fabricant, diu «rajola decorativa icona de Barcelona».Alguns dels 'memes' que ha generat l'actuació del líder de Cs: