Les tres propostes de Sánchez per solucionar el conflicte català

Una d'elles és tornar a tipificar com a delicte la convocatòria de referèndums sense competència, una mesura que el PSOE va eliminar del Codi Penal el 2005

Actualitzada 05/11/2019 a les 09:08

El president del govern espanyol en funcions i primer secretari del PSOE, Pedro Sánchez, ha promès que tornarà a tipificar com a delicte al Codi Penal la convocatòria de referèndums sense competència per fer-ho, com passava abans de l'any 2005. Ho ha anunciat al debat televisiu d'aquest dilluns a la nit amb els caps de llista del PP, Cs, Unides Podem i Vox, que li han retret que vulgui recuperar una mesura derogada pel Congrés dels Diputats quan governava el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Així, el dirigent del PSOE vol «prohibir d'una vegada per totes la celebració de referèndums il·legals com ha passat quan governava el PP».Sánchez ha fet pública aquesta promesa com a part de «tres mesures» que preveu aplicar després de les eleccions espanyoles, que també inclouen una nova assignatura escolar sobre valors constitucionals i una reforma de la Llei General de la Comunicació Audiovisual perquè els ens públics s'hagin d'escollir per dues terceres parts dels parlaments davant dels quals responen, amb la qual cosa pretén acabar amb el que considera un «ús sectari que s'està fent per part de l'independentisme català de TV3».Els presidents del PP, Pablo Casado, i Vox, Santiago Abascal, han coincidit a recriminar a Sánchez que va ser precisament el PSOE qui va facilitar la derogació d'aquest aspecte del Codi Penal, que preveia penes d'entre tres i cinc anys de presó i la inhabilitació de l'autoritat que promogués una consulta. En canvi, el líder de Cs, Albert Rivera, ha mostrat una llamborda de l'Eixample de Barcelona i ha demanat fermesa amb l'independentisme i els aldarulls a Catalunya. Davant d'això, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha acusat la resta de candidats de «competir a veure qui té la mesura més dura» i ha augurat que la qüestió catalana es resoldrà «només amb diàleg, sentit comú i mà esquerra».