El Suprem ja ha enviat a Bèlgica i Escòcia les noves euroordres contra Ponsatí, Comín i Puig

L'exconsellera d'Educació compareixerà dijous al matí davant de les autoritats escoceses

Actualitzada 05/11/2019 a les 12:27

El Tribunal Suprem ha enviat a Bèlgica i Escòcia les noves euroordres contra Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig, segons les seves defenses. Els advocats asseguren que les autoritats belgues i escoceses els han comunicat verbalment la reactivació de la petició d'extradició contra els exconsellers per part d'Espanya. L'advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, ha confirmat a l'ACN que l'exconsellera d'Educació es presentarà dijous al matí a les dependències policials per després passar a disposició del Tribunal d'Edimburg encarregat del cas.Per contra, la defensa de Comín i Puig a Bèlgica encara no sap quan s'hauran de dirigir a les autoritats per posar-se a disposició judicial.La Cambra del Consell va rebutjar el 2018 la segona euroordre contra Comín, Puig i Meritxell Serret per un error de forma, mentre que la justícia d'Escòcia no es va arribar a pronunciar al respecte en el cas de Ponsatí. Llarena va retirar la petició d'extradició contra tots els exmembres del Govern després que la justícia alemanya es negués a extradir l'expresident Carles Puigdemont per rebel·lió.